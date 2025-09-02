Cazzu revela Nodal le negó permiso para viajar con su hija

Cazzu habló sobre el proceso legal que mantiene con su expareja Christian Nodal por la custodia de su hija, Inti.

La artista argentina reveló que Nodal no quiso firmarle el permiso para que la niña pueda viajar con ella.

"Ustedes se podrían imaginar que estoy en mi pico, en mi mejor momento y la gente me cruza por la calle y me dice cosas preciosas y tengo un libro que le va bien y tengo un disco que le va bien, pero soy mamá soltera", inició diciendo Cazzu en entrevista en el podcast “Se regalan dudas”.

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la rapera, relató: “El otro día estaba en una mediación; (con) mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija que es su representante. Éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir: 'El mundo es devastador'”.

Según indicó, le explicó al abogado del artista mexicano que necesitaba un permiso de viaje para Inti, del “progenitor” de su hija, como lo catalogó.

"Cuando le dije: 'Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo'. Y es es sabido yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar, ¿no?". El permiso no ha llegado desde ese entonces. "Ya va a pasar más de un año y yo ese permiso no lo tengo. Parecía entender era una necesidad básica, entonces la mediadora dijo, como con un ánimo de construir: 'Si ustedes no se siente cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los 5'".

Agregó: "Y esto descontándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: 'No te preocupes, no se preocupen mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar' yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte".

"Y yo dije: 'Contra esto no, contra esto no me da el corazón porque contra todo que Perreo, una revolución, que ustedes me ven aquí yo combativa, contra el sistema, contra la ley...".

"Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: 'Tenemos el control sobre vos y tu hija'. Y fue uno de los peores momentos de mi vida y lo mejor y lo peor es que yo salí sin poder respirar desde dentro", añadió.

“La Jefa”, como también se le conoce, no quiso seguir peleando y explicó que luego de la reunión de con el abogado de Nodal, ella tenía otros compromisos relacionados con su próxima gira.

"Miré a mí alrededor toda la gente que me esperaba para reunirme por mi show, por mi gira, por mi sueño... 16 años de remar y remar y yo dije yo tengo el privilegio de no ir a hacer un juicio porque puedo cuidar a mi hija, puedo ir a tocarle la puerta a un juez y decirle: 'Loco, ¿me das un permiso para que me lleve a mi hija del país? Si sabes que lo necesito, tengo pruebas, tengo pasajes, tengo explicaciones... te juro que no me voy a robar a nadie'".

"Entonces yo llego al aeropuerto con un permiso de un juez, que es un permiso que solo tenía una parte autorizada y la persona de migración me mira y me dice: '¿Por qué su progenitor no está de acuerdo con que viaje?' Y yo en ese momento soy una criminal, entonces ahí no existe 'La Jefa', ahí no existe Cazzu, ahí no existe la personas a la que la gente le pide fotos y un autógrafos, ahí yo soy un número, pero soy un número que si tiene la plata para mantener a su hija".

La artista dijo que esa situación le hizo darse cuenta que la ley no siempre favorece a las mujeres.

"Sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado, y hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importante que una puede llegar a tener que es la vida de un hijo. Elijo no pelear la batalla me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños, porque quiero ponerle toda mi energía a mi carrera, toda mi energía lo que hago porque puedo pagar mis abogadas para que vayan a pedir lo que hay que pedir, pero es como decís 'el mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras’” indicó.