Abinader juramenta comisión de la Gesta de Abril presidida por Jottin Cury

El presidente Luis Abinader juramentó este viernes a los miembros de una comisión, creada con el decreto 200-26, que se encargará de la puesta en funcionamiento del Museo Histórico de la Gesta de Abril.

Mientras asumía sus funciones en un acto realizado en el Palacio Nacional, el abogado Jottin Cury, presidente de la comisión, explicó la importancia de crear un espacio que pueda rescatar los recuerdos de la Revolución de Abril del año 1965.

Cury expresó que esta obra servirá para evitar en las nuevas generaciones el olvido de la guerra constitucionalista dirigida por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, quien intentó restaurar en el Gobierno al expresidente Juan Bosch.

Precisamente en momentos, según indicó Cury mientras se encontraba a tan solo metro del mandatario Abinader, en los que la República Dominicana está siendo amenazada por una “invasión pacífica de indocumentados”.

“Nos amenaza a retrotraernos, incluso a la etapa anterior del 1844”, indicó el jurista haciendo referencia a los años previos a la Independencia del país.

Precisó que la sociedad dominicana ha tenido una lucha permanente para defender su soberanía de “los franceses, ingleses, españoles, haitianos y norteamericanos”.

Cury informó que la comisión utilizará el edificio Copello, situado en la Zona Colonial del Distrito Nacional, para establecer el museo, ya que fue la sede del “Gobierno en armas” del militar Camaño Deñó.

Durante su alocución, lamentó que las nuevas generaciones de dominicanos desconozcan el significado patriótico de la edificación, “eso es peligroso”.

“La idea es que cuando esta generación camine por la calle El Conde recuerde que en esa sede un grupo de hombres arriesgó su vida para luchar por nuestra soberanía y la dignidad del pueblo dominicano”, destacó.

Este 24 de abril se conmemoran 61 años de aquel día en el que militares y civiles tomaron las armas para restablecer el gobierno de Bosch.

Integrantes de la comisión

Junto a Jottin Cury estarán Alberto Alexander Caamaño Acevedo, Bonaparte Gautreaux Piñeyro, Euclides Emilio Gutiérrez Félix, Fernando Arturo Báez Guerrero, Héctor Sucre de Jesús Féliz Carbuccia, Ilonka Nacidit Perdomo Sánchez.

Además, le acompañarán Isaac Rudman Majnsztejn, Juan Manuel Lora de León, Ludovino Fernández Fernández, Ramón Andrés Blanco Fernández y Raúl Tamayo Morilla Rodríguez. Estas labores serán realizadas de manera honorífica.

El presidente Luis Abinader junto a los miembros de la comisión que dirige el abogado Jottin Cury para la puesta en funcionamiento del museo de la Gesta de Abril.

De acuerdo con un comunicado compartido el pasado 26 de marzo por la Presidencia de la República, los miembros de la mesa de trabajo “prepararán, organizarán y coordinarán” la designación del director general del museo.

Esta comisión es una dependencia funcional del gobernante Abinader. Además, por lo que permanecerá adscrita “administrativamente al Ministerio de la Presidencia”.