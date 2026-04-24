La UASD gradúa a 1,873 nuevos profesionales a nivel de grado y 1,113 en postgrado

En el marco del 61 aniversario de la Revolución de Abril, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entregó a la sociedad 1,873 nuevos profesionales de grado y 1,113 de postgrado.

La investidura ordinaria se realizó en la Plaza Héroes de Abril en la sede de la academia e inició con las palabras del rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, motivando a los graduandos a seguir formándose como profesionales y augurándoles éxito fuera de las aulas.

“Hoy lo hacemos en la Plaza Héroes de Abril de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), justo cuando se conmemora el 61 aniversario de la gesta patriótica de abril de 1965. Y qué mejor manera de rendir tributo a la patria y a nuestros héroes que dotar a nuestros jóvenes con el arma más poderosa que existe: la educación”, destacó.

José Alberto Maldonado FawcettJose Alberto Maldonado / LD

Dijo que este acto representa la verdadera misión de las universidades, las cuales están llamadas a preservar el futuro científico, intelectual, económico y cultural de las naciones.

“La inmediatez, el éxito al vapor, la generación de contenido con poderosísimas aplicaciones bajo el esquema de la Inteligencia Artificial, llevan a las universidades a replantear el rol que deben jugar en el seno de las sociedades”, manifestó.

La ceremonia contó con 1,003 profesionales de las facultades de Humanidades, de Ciencias Jurídicas y Políticas y Ciencias de la Salud; 456 de las facultades de Ciencias, de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería y Arquitectura, 414 de las facultades de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, Ciencias de la Educación, y Artes, para un total de 1,873 profesionales de grado correspondiente a las nueve facultades.

“Este orgullo no solo se refleja en los que hoy egresan, sino en los que han egresado de esta universidad, que han puesto su nombre en alto en importantes posiciones de los poderes ejecutivo, legislativo, jurídico; en el sector empresarial; en prestigiosas universidades y empresas internacionales”, dijo.

Francia Alexandra SantanaJose Alberto Maldonado / LD

Entre los graduandos se encontraba Reina Rosa, administradora de Listín Diario en Santiago, quien se graduó de posgrado en la carrera de Administración de Empresas.

Los estudiantes de magna cum laude serán beneficiarios con becas para continuar sus estudios a nivel de posgrado.

Neftalí Jorge Almonte graduando summa cum laude con 95 puntos en la carrera de Arquitectura agradeció a la alta casa de estudios por ser la formadora de cada uno de los graduandos y a quienes fueron parte de su camino profesional.

En representación de posgrado, Carlos Bolivar Ledesma Sánchez graduado summa cum

Laude con 98.36 en la carrera de Lingüística Aplicada a la enseñanza del Idioma Inglés agradeció a la UASD por la formación brindada a cada uno de sus compañeros.

Nuevos proyectos en la UASD

El rector de la alta casa de estudios anunció que a partir del próximo semestre se rediseñará y diseñará un nuevo enfoque en las facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Sociales y Ciencias; estas estarán disponibles para ser seleccionadas por los estudiantes de nuevo ingreso.

“Me complace anunciar a la comunidad universitaria y al país que, gracias al apoyo del gobierno central ante una solicitud nuestra, próximamente el Mived llevará a cabo un remozamiento integral de la Planta Física de la Biblioteca Pedro Mir; una renovación profunda de sus estructuras que, sumada a la instalación de fibra óptica bajo el programa UASD Conectada, convertirá a nuestra biblioteca en un referente de modernización”, anunció.

A esto se suma la integración de carreras técnicas del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), que serán ofrecidas en el alma máter, también la inauguración del Centro de Multiservicios y la Plaza Estudiantil en mayo.