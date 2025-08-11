Cazzu sobre manutención de Nodal a su hija: No tenemos un acuerdo que yo considere justo

Cazzu fue cuestionada por los medios de comunicación sobre la manutención que le da Christian Nodal por su hija Inti, suma que la rapera argentina considera no es "justa”.

“No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, dijo la cantante a la prensa mexicana, cuyas declaraciones fueron recogidas por el programa “Venga la alegría”.

Asimismo, la intérprete de “Con otra” dejó claro que no piensa demandar por una suma más elevada.

“Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”.

Agregó: “Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”.

Sobre si Nodal ve frecuentemente a la hija de ambos, dejó a entender que no, sin embargo, pidió que le hagan esas preguntas directamente al artista mexicano.

Se recuerda que, recientemente Cazzu reveló que tuvo que mudarse de la propiedad donde vivía con su hija Inti porque no tenía dinero para seguir pagando un lugar “tan caro”.

“Deshice un alquiler que tenía, vivía en un lugar y no lo podía seguir pagando, esto estaba carísimo, no quería vivir en un lugar tan caro, y dije me voy a mudar, me mudé”, dijo la artista argentina durante la promoción de su libro "Perreo: Una Revolución" en México en el podcast de Héctor Elí.

La “Nena trampa” confesó que ha sufrido discriminación: "Me mudé y cuando fui a entregar el apartamento, yo vivo con mi hija; soy muy ordenada, una señora hecha y derecha, quizás por cuestiones de plata yo sentí que la persona que me alquiló tenía un prejuicio latente. No tenía una razón para 'destratarme', realmente. Y esas son las cosas que en la vida uno no se las puede explicar".

Agregó: “Personas que te ven y que en ese momento que te han visto cómo te vestís, como esto (se señala), necesitan que en su cerebro, eso que vos representas, encaje con lo que ellos consideran que es lo que hay que representar… Drogas, maldad, idea de desastre”.

Cazzu manifestó que trabajará duro para poder comprarse una casa pronto.

"La gente no nos quiere alquilar las casas porque piensan que vamos a estar, no sé qué haciendo, pero este año me voy a comprar una casa sí o sí, tengo que trabajar mucho", dijo.

La artista habló de los prejuicios a los que se han tenido que enfrentar ella y y otras artistas como LA Joaqui y Tokischa.

“Yo tengo a mi amiga Joaqui, que siempre decimos: ‘La gente no nos quiere alquilar las casas porque piensa que vamos a estar no sé haciendo (algo malo)'”, declaró.

También contó la experiencia de Tokischa, quien reveló hace unos meses que no le querían alquilar en Santo Domingo.

“Decía que no le dejaban rentar un departamento en Dominicana… Me pareció terrible porque encima yo, a Toki, la conozco desde hace muchos años y no toma alcohol. Se va a dormir temprano y medita en su casa… ¿sabes que la casa de Toki es como un santuario? Tiene sus perritos, sus gatitos, su familia y la gente hace estas cosas… A mí me sigue pasando”, resaltó.