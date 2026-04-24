Nahiony Reyes y Caroline Aquino tendrán programa dominical por Telemicro

Telemicro presentó su nueva propuesta televisiva para horario estelar, "Ellas de noche", con Nahiony Reyes y Caroline Aquino, quienes conducirán el programa los domingos, a partir del 3 de mayo, a las 10:00 de la noche.

De acuerdo con lo expuesto por las presentadoras, el eje central de "Ellas de Noche" será el entretenimiento variado, integrando entrevistas, presentaciones musicales y segmentos de humor.

La propuesta busca recuperar elementos de la televisión tradicional, como la integración de público en el estudio y dinámicas de concursos, se indicó.

"El objetivo es ofrecer una mezcla de entretenimiento, información y responsabilidad social, apostando a una producción que pueda ser disfrutada por la audiencia al cierre de la semana", explicaron Reyes y Aquino durante la sesión de preguntas.

El humor está a cargo de Noel Ventura, conocido por sus personajes y sus presentaciones de stand up comedy.

Ventura hizo su entrada en la rueda de prensa con su característico personaje “la pasante” y llenó de risas el evento.

Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del grupo Telemicro, estuvo presente durante el lanzamiento conducido por la comunicadora Isaura Taveras.

La producción general del espacio está bajo la responsabilidad de Scarlett Javier y Gishan Cruz; las presentadoras mencionaron el progreso que significa "tener a dos mujeres talentosas en la dirección de un programa dominicano".

El equipo técnico y creativo incluye al maestro y productor Alfio Lora como director musical; la escenografía es diseñada por Omar Martí.

LA TRANSMISIÓN

El programa se emitirá por Telemicro Canal 5 y de manera simultánea por Telemicro Internacional y estará disponible de forma diferida en la plataforma YouTube.

El encuentro asistieron diversos profesionales del área, entre ellos Domingo del Pilar, director de prensa de Telemicro; Geraldino González, Yubelkis Peralta, Gary Acosta, Luinny Corporán y Joel López, quienes presenciaron los adelantos de lo que será la línea gráfica y el concepto visual del proyecto.

Yudelkis Peralta deseó lo mejor a sus compañeras en esta nueva etapa: “Las vi en los ensayos y el público quedará sorprendido porque se van hasta a despatillar”.

Jary Ramírez, Jenny Blanco, Alex Macía, Nahiony Reyes, Caroline Aquino y Yubelkis Peralta durante el encuentro de prensa del programa "Ellas de noche" (Telemicro).