Raquel Arbaje y director del SNS realizan visita al INCART

Con el objetivo de evaluar la calidad de la atención en los servicios brindados a pacientes oncológicos, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, y el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, encabezaron este viernes una visita protocolar al Instituto Nacional del Cáncer (INCART).

Arbaje y Landrón fueron recibidos por la directora del centro, la doctora Bianny Rodríguez, quien los acompañó durante un recorrido por las distintas áreas, con el propósito de verificar el funcionamiento de los servicios y escuchar de primera mano a los pacientes.

Durante la visita, las autoridades inspeccionaron áreas clave como Atención Inmediata, recepción de resultados, trabajo social, prevención, consultas, urgencias, imágenes, medicina nuclear y oncología pediátrica.

En ese contexto, se destacó que el INCART es considerado el mejor centro oncológico del país, al tiempo que forma parte de los avances impulsados en los últimos años para fortalecer la red pública de atención al cáncer.

El doctor Landrón destacó que la Red Pública dispone actualmente de diez unidades oncológicas a nivel nacional, como parte de los esfuerzos para garantizar que los pacientes reciban atención y tratamiento en sus respectivas provincias.

“Nuestro objetivo es que los pacientes no tengan que trasladarse desde el interior del país para recibir sus medicamentos. La intención es que, una vez indicados por los especialistas, puedan retirar sus tratamientos de alto costo y recibir su administración directamente en la provincia donde residen”, explicó.

Asimismo, anunció que, por disposición de la Oficina de la primera dama y el SNS, se incorporará un resonador adicional, así como un nuevo tomógrafo al área de imágenes del centro, con el propósito de fortalecer la capacidad diagnóstica y garantizar estudios más oportunos y precisos.

De su lado, la primera dama Raquel Arbaje resaltó los avances del programa Chequéate RD, a través del cual se han tamizado más de 100,000 mil pacientes, contribuyendo significativamente a la detección oportuna del cáncer.

“Invitamos a los hombres a dejar a un lado el temor y acudir a realizarse sus chequeos preventivos; la detección temprana puede marcar la diferencia en la lucha contra el cáncer”, expresó.

En tanto, la directora del centro, Bianny Rodríguez, agradeció la visita de las autoridades y destacó la capacidad del INCART para ofrecer servicios de salud con calidad, enfoque humano y atención integral a los pacientes.

Al concluir el recorrido, las autoridades sostuvieron una reunión con el equipo directivo del INCART, en la que se abordaron acciones orientadas a la mejora continua, el fortalecimiento de la red oncológica y la optimización de los servicios de salud.

De manera particular, se priorizó el fortalecimiento del área de oncología pediátrica, como eje fundamental para garantizar una atención especializada, oportuna e integral a la población infantil, en consonancia con los esfuerzos institucionales de ampliar la capacidad resolutiva y mejorar los resultados en salud.