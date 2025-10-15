Nodal afirma que aporta "mucho más de lo exigido por la Ley Argentina" en la manuntención de su hija

Christian Nodal desmintió a su expareja, la rapera argentina Cazzu, por sus más recientes declaraciones sobre las obligaciones económicas del artista mexicano con la hija de ambos.

A través de sus representantes legales, Nodal afirmó que cumple con la manuntención de la menor, aportando incluso "mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos".

También señaló que la difusión de cualquier declaración contraria a la suya "solo perjudica emocionalmente a la pequeña".

Asimismo, negó que los permisos para los viajes internacionales de su hija hayan sido "unilaterales", ya que en su caso "nunca se ha negado a otorgarlos", aunque se soliciten sin la debida anticipación.