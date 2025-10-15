Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Nodal afirma que aporta "mucho más de lo exigido por la Ley Argentina" en la manuntención de su hija

También señaló que la difusión de cualquier declaración contraria a la suya "solo perjudica emocionalmente a la pequeña".

Nodal y Cazzu

Christian Nodal desmintió a su expareja, la rapera argentina Cazzu, por sus más recientes declaraciones sobre las obligaciones económicas del artista mexicano con la hija de ambos. 

A través de sus representantes legales, Nodal afirmó que cumple con la manuntención de la menor, aportando incluso "mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos".

También señaló que la difusión de cualquier declaración contraria a la suya "solo perjudica emocionalmente a la pequeña". 

Asimismo, negó que los permisos para los viajes internacionales de su hija hayan sido "unilaterales", ya que en su caso "nunca se ha negado a otorgarlos", aunque se soliciten sin la debida anticipación.

