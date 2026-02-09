Super Bowl: Bad Bunny hizo referencia a RD en diez ocasiones durante el espectáculo de medio tiempo

Los mensajes de orgullo latino que aparecieron en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX (60) de la NFL fueron incontables.

Sin dudas, Bad Bunny puso de manifiesto la cultura de Puerto Rico cantando bomba, plena y homenajeando a pilares del reguetón como Tego, Héctor El Father, Don Omar y Daddy Yankee.

Sin embargo, el ‘conejo malo’ no se olvidó del primer país que lo apoyó en sus inicios: República Dominicana, donde en el año 2019 fue reconocido con un Soberano Internacional, estatuilla que formó parte de la decoración de la entrada del Super Bowl.

Apertura con "¡Hoy se bebe!", joven de La Romana, bachata y dembow

El artista inició con dembow su presentación en el escenario más importante del mundo.

Un joven de La Romana, llamado Alexander Mercedes, protagonizó el intro desde un cañaveral del país junto a otros hombres que aparecieron al fondo mientras trabajaban con el cultivo de caña.

Mercedes, además, dio apertura a la actuación de Bad Bunny a través de un video con la frase: "¡Hoy se bebe!", popularizada por Anthony Santos, siguiendo por la transición de bachata a dembow que caracteriza a la canción "Tití me preguntó".

"Una dominicana que es uva bombón, uva, uva bombón"

El dembow llegó a su punto más alto cuando el 6 de mayo del año 2022 Bad Bunny decidió lanzar "Tití me preguntó" como parte del álbum Un Verano Sin Ti, pero este domingo logró otro hito al ser escuchada por más de 100 millones de personas al mismo tiempo.

La frase "Una dominicana que es uva bombón, uva, uva bombón", inspirada en un dembow de Rochy RD, resonó en el Levi's Stadium de San Francisco, California.

Lady Gaga usó un diseño de Luar durante su actuación en el Super Bowl, el 8 de febrero de 2025.Foto: Instagram

Vestido de Lady Gaga

Las manos dominicanas también brillaron en el escenario del Super Bowl.

Bajo fue propia firma de moda Luar, criollo Raul López fue el encargado de diseñar el vestido que usó la cantante estadounidense Lady Gaga mientras interpretaba su éxito "Die with a smile" en salsa.

Mención a RD y la bandera

"Si no me voy pa RD, un saludo a mis vecino', (ey (de lo' mío', ¿qué lo qué?)", es una de las frases del tema 'El Apagón', el cual alude a los cortes de luz que desde hace años afectan a Puerto Rico.

La bandera dominicana también fue ondeada por unos de los bailarines de Bad Bunny junto a las banderas de otros países.

Al final, la estrella del trap vuelve a mencionar a la República Dominicana, al igual que a los demás que componen a América Latina.

El dembow "Nueva Yol" también estuvo dentro del repertorio y completa las 10 veces que Bad Bunny hizo referencia a RD.