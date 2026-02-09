Dominicano Raúl López viste a Lady Gaga y hace historia en el Super Bowl

La aparición sorpresa de Lady Gaga en el Super Bowl 2026, junto al cantante Bad Bunny, no solo fue uno de los momentos más emocionantes del espectáculo de medio tiempo, sino también una declaración de estilo con profundo significado cultural. Más allá de la música, el atuendo que eligió la artista se convirtió en un símbolo de celebración y homenaje a las raíces latinas que dominaron el escenario más visto del año.

Para su participación en el show de Bad Bunny, Gaga eligió un vestido hecho a medida por Luar, la marca del diseñador dominicano Raúl López. Esta elección fue tan significativa como el propio momento en que subió al escenario: un gesto de respeto y unión cultural en un espectáculo que destacó la identidad latina en pleno corazón del Super Bowl.

Lady Gaga, moda con mensaje: el look de Luar en el Super Bowl 2026 que rindió homenaje a Puerto Rico

El diseño en cuestión es un vestido largo azul celeste con plisados al bies, que combina sofisticación, movimiento y estructura, una mezcla entre tradición y modernidad que permitió a Gaga brillar en una actuación donde la música y la moda dialogaron entre sí.

Colores, detalles y tributos: moda que habla

El tono azul elegido no fue casual. Este color evoca emociones profundas y, según distintos analistas de moda, podría aludir a versiones históricas de la bandera de Puerto Rico, que utilizan un azul más claro, simbolizando orgullo e independencia dentro de la narrativa del espectáculo.

El vestido estaba adornado con un detalle floral rojo, colocado sobre el pecho, en referencia directa a la Flor de Maga, la flor nacional de Puerto Rico. Este guiño no solo funcionó como un toque visual, sino como un tributo simbólico a la cultura del país natal de Bad Bunny, reforzando el mensaje de unidad y celebración latina que marcó toda la presentación.

El look no se limitó al vestido. Gaga fue estilizada por Chloe y Chenelle Delgadillo, quienes optaron por peinados que evocan elegancia clásica —ondas retro con volumen estructurado—. Su maquillaje, realizado por Sarah Tanno y Frederic Aspiras, acompañó la estética con cejas decoloradas y labios brillantes en rojo intenso que armonizaban con el acento floral del vestido.

Lady Gaga, moda con mensaje: el look de Luar en el Super Bowl 2026 que rindió homenaje a Puerto Rico

El impacto de Luar en el gran escenario

Que una artista de la talla de Lady Gaga haya escogido una pieza de Raúl López para Luar no solo coloca al diseñador dominicano en el centro de la conversación de moda global, sino que también representa un paso importante en términos de visibilidad para diseñadores latinos en eventos masivos.