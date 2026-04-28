Machado y France guían a Padres sobre Cachorros 9-7

Ty France impulsó cuatro carreras con un doble y un triple para liderar a los Padres de San Diego en su victoria por 9-7 sobre los Cachorros de Chicago el lunes por la noche.

Manny Machado conectó tres hits y anotó tres carreras para los Padres (19-9), quienes consiguieron su decimoséptima victoria en 21 partidos. Su récord este mes es de 18-5 (.783), el mejor porcentaje de victorias en abril en la historia de la franquicia.

Gavin Sheets conectó un jonrón solitario en la octava entrada para poner el marcador 9-5. Mason Miller permitió dos carreras en la novena, poniendo fin a su racha sin permitir carreras de 34 2/3 entradas, que se remontaba a la temporada pasada, un récord de San Diego.

Moisés Ballesteros conectó el primer grand slam de su carrera, un batazo de 404 pies al jardín derecho contra el abridor de los Padres, Randy Vásquez, que le dio a los Cubs una ventaja de 5-3 en la tercera entrada.

Seiya Suzuki conectó un jonrón solitario para Chicago en la segunda entrada.

Los Cubs (17-12) han perdido tres partidos seguidos tras una racha de 10 victorias consecutivas.