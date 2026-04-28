Sencillo de Tucker guía a los Dodgers en triunfo sobre Marlins

Kyle Tucker conectó un sencillo que impulsó las carreras del empate y de la ventaja con dos outs en la parte baja de la novena entrada, lo que permitió a los Dodgers de Los Ángeles remontar y vencer a los Marlins de Miami por 5-4 el lunes por la noche en el primer partido de la serie.

Fue el único hit de Tucker en el partido, después de haber comenzado con 0 de 4.

Jake Eder (1-0) obtuvo su primera victoria en las Grandes Ligas, permitiendo un solo hit en una entrada de relevo.

Los Dodgers mejoraron su récord a 3-7 cuando van perdiendo después de siete entradas.

El cerrador de los Marlins, Pete Fairbanks (0-2), otorgó base por bolas a Andy Pages, quien anotó con un doblete de Shohei Ohtani en la novena entrada, acercando a los Dodgers a 4-3. El bateador emergente Dalton Rushing recibió base por bolas y Freddie Freeman recibió base por bolas intencional para llenar las bases antes de que Tyler Phillips reemplazara a Fairbanks, quien aparentemente tenía un problema físico.

Phillips ponchó a Will Smith, dejando a los Dodgers con su último out. Tucker conectó un sencillo al jardín central, anotando Ohtani y Rushing.

Liam Hicks le dio a los Marlins una ventaja de 4-2 con un jonrón de tres carreras ante el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, en la quinta entrada.

Con una cuenta de 0-2, Hicks conectó un splitter a 92 mph con dos outs en la quinta entrada que aterrizó en las gradas inferiores del jardín derecho, anotando Jakob Marsee y Xavier Edwards, quienes habían recibido bases por bolas.

Yamamoto permitió cuatro carreras y cinco hits en cinco entradas en su salida más corta de la temporada. El lanzador derecho ponchó a cuatro y otorgó cuatro bases por bolas, la mayor cantidad en lo que va del año. Su racha de cinco aperturas de calidad consecutivas al inicio de la temporada llegó a su fin.

El abridor de los Marlins, Chris Paddack, permitió dos carreras y cuatro hits en cuatro entradas. Ponchó a uno.

Con el marcador 4-2 en contra, los Dodgers dejaron las bases llenas en la séptima entrada. El bateador emergente Alex Call y Ohtani conectaron sencillos y Freeman recibió base por bolas antes de que Smith bateara un rodado contra el relevista Andrew Nardi para terminar la entrada.

Los Marlins perdían 2-1 cuando Otto López anotó gracias a un error de fildeo del campocorto Hyeseong Kim en la cuarta entrada.

Los Dodgers ganaban 2-0 en la primera entrada. El sencillo productor de Teoscar Hernández con dos outs impulsó las carreras de Ohtani y Freeman, quienes conectaron sencillos consecutivos para abrir la entrada.