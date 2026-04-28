Gilgeous-Alexander anotó 31 y Oklahoma completa barrida sobre Suns

Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos, Chet Holmgren agregó 24 y los Oklahoma City Thunder vencieron a los Phoenix Suns 131-122 el lunes por la noche, completando una barrida de cuatro juegos en la serie de primera ronda.

Los Thunder, que acumulan un récord de 12-0 en la primera ronda en las últimas tres temporadas, se enfrentarán al ganador de la serie entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets en las semifinales de la Conferencia Oeste. Los Lakers lideran la serie 3-1, aunque los Rockets ganaron el cuarto partido.

Phoenix acumula una racha de 10 derrotas consecutivas en los playoffs, que se remonta a 2023.

Los Thunder cerraron la serie con una actuación ofensiva arrolladora, encestando 17 de 34 triples (50%), y sus pívots destacaron especialmente. Holmgren, de 2,16 metros, anotó 9 de 16 tiros de campo y capturó 12 rebotes, mientras que Isaiah Hartenstein, también de 2,13 metros, aportó 18 puntos y 12 rebotes, siete de ellos ofensivos.

Los Suns mostraron garra en la segunda mitad, reduciendo una desventaja de 15 puntos a 106-98 al comenzar el último cuarto. Devin Booker anotó 12 puntos en el tercer cuarto con un 5 de 8 en tiros de campo.

Pero cada vez que los Suns se acercaban en el marcador, los Thunder respondían. Cason Wallace anotó un triple desde la esquina a falta de 5:54 para el final, ampliando la ventaja de Oklahoma City a 120-106. Gilgeous-Alexander le siguió con una bandeja espectacular, logrando de alguna manera que el balón entrara por encima de tres defensores.

Booker lideró a los Suns con 24 puntos, mientras que Dillon Brooks y Jalen Green aportaron 23 cada uno. Collin Gillespie sumó 20 puntos, incluyendo seis triples.

Los Thunder se fueron al descanso con una ventaja de 75-67 tras anotar el 61,4% de sus tiros de campo y el 60% de sus triples, encestando 12 de 20 intentos desde la línea de tres puntos. Gilgeous-Alexander sumó 17 puntos antes del descanso, incluyendo un triple sin oposición justo antes del final de la primera mitad.

Eso contrarrestó el excelente inicio de los Suns, que encestaron 11 de 20 triples. Gillespie anotó 17 puntos antes del descanso, encestando sus seis tiros, incluyendo cinco triples.

Los Thunder no contaron con su titular Jalen Williams, quien se perdió su segundo partido consecutivo por una distensión en el isquiotibial izquierdo. El pívot de los Suns, Mark Williams (pie), y el escolta Jordan Goodwin (pantorrilla) también estuvieron ausentes.