Los Pleneros de la Cresta: el grupo que llevó el ritmo boricua al Super Bowl junto a Bad Bunny

La cultura puertorriqueña resonó con fuerza y orgullo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, marcando un momento trascendental para la representación latina en uno de los escenarios más influyentes del planeta.

En medio de luces, coreografías monumentales y una audiencia global, el sonido inconfundible de la plena —los panderos y el güiro boricua— se abrió paso con dignidad y raíz ancestral gracias a la participación estelar de la agrupación puertorriqueña Los Pleneros de la Cresta.

Dedicados a preservar y promover la plena, uno de los géneros musicales más representativos de la identidad puertorriqueña, Los Pleneros de la Cresta, acompañaron al astro global Bad Bunny en un espectáculo cargado de emoción, memoria colectiva y profundo sentido cultural.

La presencia de Los Pleneros de la Cresta no fue solo sonora, sino también visual y simbólica.

La agrupación lució una guayabera personalizada en homenaje al Centro Cultural Yerba Bruja (Ciales, PR) espacio para el cual intentan recaudar fondos para brindar sus servicios a las —comunidades a través de su organización Acción Valerosa— combinada con el tradicional sombrero “Pra-prá”, pieza distintiva del grupo.

Entre los momentos más memorables de la noche, estuvo, cuando se escucharon los coros de Los Pleneros de la Cresta en “NUEVAYoL”, “BAILE INoLVIDABLE” y durante la entrada de la icónica cantante estadounidense Lady Gaga, quien interpretó el tema “Die with a Smile”. Las voces del colectivo resonaron con fuerza y solemnidad, marcando un hito histórico para la música folklórica puertorriqueña en el centro de una presentación de visibilidad internacional sin precedentes.

“Estar en el escenario del Super Bowl junto a Bad Bunny no fue solo una invitación artística, fue un acto de afirmación cultural. Llevamos la plena como se lleva una bandera viva, con la responsabilidad de honrar a quienes la crearon en los barrios, en las luchas y en la cotidianidad del pueblo. Creemos en la voluntad de los pueblos libres de la tierra y en la música como un acto vivo de afirmación, capaz de trascender escenarios sin desprenderse de su origen.”. No fuimos a representar un género, fuimos a representar una historia que sigue caminando.” —Los Plenos de la Cresta

El cierre fue sencillamente estelar. Al ritmo contagioso de la plena, el prestigioso escenario del Super Bowl vibró con los éxitos globales “CAFé CON RON” y “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, en un despliegue que celebró no sólo a Puerto Rico, sino a toda la comunidad latina.

Decenas de músicos formaron parte del gran cierre luciendo la vestimenta icónica de Los Pleneros de la Cresta. Fue una afirmación poderosa de identidad, una demostración de que las raíces culturales pueden y deben ocupar espacios de relevancia mundial sin perder su esencia.

Este histórico momento, se suma, a una etapa de logros sin precedentes para Los Pleneros de la Cresta, quienes también forman parte del elenco de artistas y músicos que acompañan a Bad Bunny en su gira mundial. Recientemente, la agrupación celebró su participación en el álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, galardonado con un Grammy como Álbum del Año, proyecto que hizo historia al convertirse en el primer álbum en español en recibir este prestigioso reconocimiento.

Los Pleneros de la Cresta viven un momento cumbre en su trayectoria artística. Su presencia en el Super Bowl, su participación en un álbum histórico y su rol activo en una gira global consolidan a la agrupación como embajadores puertorriqueños a nivel internacional. Su éxito reafirma que la música folklórica no pertenece únicamente al pasado, sino que sigue evolucionando y conquistando nuevos públicos en el presente.

Para conocer más, puede visitar la página oficial del grupo www.losplenerosdelacresta.com.

Sobre Los Pleneros de la Cresta

Fundados en 2013 en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Los Pleneros de la Cresta, surgieron de la pasión compartida de un grupo de estudiantes y músicos comprometidos con la preservación y difusión de la plena puertorriqueña.

La agrupación se caracteriza por sus presentaciones contagiosas y por tener una conexión genuina con el público. Tienen 3 producciones discográficas y entre sus más recientes colaboraciones artísticas se encuentran: Bad Bunny, Young Miko y Elvis Crespo.

Los Pleneros de la Cresta, a su vez, mantienen un firme compromiso con la educación y el servicio comunitario. Este esfuerzo lo realizan mediante su organización sin fines de lucro Acción Valerosa ubicada en su pueblo natal Ciales, Puerto Rico.