Jokic logra un triple-doble y los Nuggets evitan la eliminación ante T-Wolves

Nikola Jokic salió de su prolongada mala racha con un triple-doble, Spencer Jones aportó una chispa clave y los Denver Nuggets evitaron la eliminación con una reñida victoria de 125-113 sobre los Minnesota Timberwolves, plagados de lesiones, en el quinto partido de su serie de playoffs el lunes por la noche.

Jokic anotó 27 puntos, repartió 16 asistencias y capturó 12 rebotes para Denver, que redujo la desventaja a 3-2 en la serie al mejor de siete partidos. Jamal Murray anotó 24 puntos y Jones aportó 20.

Jokic logró su 23.er triple-doble en playoffs, el tercero en la lista histórica, mientras los Nuggets rompieron una racha de tres derrotas consecutivas y jugaron como lo hicieron durante la mayor parte de la temporada regular para asegurar el tercer puesto en la Conferencia Oeste.

El sexto partido se jugará el jueves por la noche en Minneapolis.

Los Timberwolves, que llegaron a estar abajo por 27 puntos antes de reducir la diferencia a 10 en el último cuarto, no contaron con sus bases titulares Anthony Edwards (hiperextensión de rodilla izquierda) y Donte DiVincenzo (rotura del tendón de Aquiles derecho), ambos lesionados en el cuarto partido, y perdieron brevemente al pívot Naz Reid por un esguince de tobillo derecho al final del tercer cuarto del lunes por la noche.

DiVincenzo fue operado el domingo y Edwards estará de baja indefinidamente, pero una resonancia magnética confirmó la ausencia de daños estructurales, lo que significa que podría volver a la acción si los Timberwolves avanzan.

Julius Randle lideró a Minnesota con 27 puntos y la estrella del cuarto partido, Ayo Dosunmu, aportó 18. Rudy Gobert, cuya defensa fue la tónica de esta serie durante los cuatro primeros partidos, finalmente fue neutralizado y anotó su única canasta a falta de 20 segundos para el final del tercer cuarto, con los Wolves perdiendo por 25 puntos.

Reid cayó al suelo después de que Tim Hardaway Jr. chocara contra él y le pisara el pie derecho. Reid estuvo fuera de juego durante varios minutos y, al regresar, no parecía moverse con facilidad.

Los Nuggets necesitan ganar los próximos dos partidos para convertirse en el decimocuarto equipo de los 299 que, tras ir perdiendo 3-1, logran remontar y ganar una serie de playoffs de la NBA. Denver fue el último equipo en conseguirlo, al hacerlo dos veces en la burbuja de 2020, contra los Jazz y los Lakers.

Los Nuggets tomaron la delantera rápidamente, ya que los Wolves cometieron 14 pérdidas de balón en la primera mitad, nueve de ellas en el primer cuarto. Jokic encestó un triple desde 8,8 metros sobre la bocina para darle a Denver una ventaja de 60-51 al descanso.

Jones, que anotó 11 puntos en los primeros cuatro partidos de la serie, consiguió 11 en un lapso de seis minutos en el último cuarto, cuando los Nuggets se distanciaron en el marcador. Anotó tres triples y remató con una espectacular clavada que provocó un tiempo muerto de Minnesota.

Jaden McDaniels, cuya bandeja intrascendente en los últimos segundos del cuarto partido provocó la ira de Jokic y desencadenó una trifulca que resultó en expulsiones y multas, avivando aún más la ya tensa rivalidad de los playoffs, cometió dos faltas rápidas y fue sustituido a los 9:44 del primer cuarto. Anotó 13 puntos.

Los Nuggets tampoco contaban con su plantilla al completo, ya que los aleros Aaron Gordon (pantorrilla) y Peyton Watson (isquiotibiales) no jugaron el quinto partido.