“De la Romana pa'l Super Bowl”: Alexander Mercedes, el dominicano que abrió el show de Bad Bunny

Dondequiera que el dominicano llega se hace sentir, ya sea por su manera de hablar, su caminar o su actitud, y termina "robándose el show".

Alexander Mercedes no fue la excepción. El cantautor oriundo de La Romana se encargó de ponerle sabor y personalidad caribeña a la noche en el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

“¡Qué rico es ser latino! ¡Hoy se bebeeee!”, así fue como, con la icónica frase del bachatero Anthony Santos, Mercedes introdujo el partido anual por el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), enalteciendo y representando la dominicanidad.

Alexander Mercedes, el joven dominicano en el video que abrió el show de medio tiempo de Bad BunnyFUENTE EXTERNA

El intérprete romanense apareció con guitarra en mano, en medio de un sembradío de caña y la emblemática pava (sombrero de paja), utilizada principalmente para simbolizar la estética e identidad de la etapa del álbum "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny.

Mercedes había sido rechazado durante su audición en la tercera temporada de Dominicana’s Got Talent, en la cual los jueces resaltaron su talento, lírica y composición. Sin embargo, no obtuvo los votos necesarios para pasar a la siguiente fase del concurso, ya que le señalaron que debía continuar trabajando la afinación de su voz.

“Una guitarra, una canción y todo mi corazón”; así agradeció la oportunidad de participar en el programa televisivo local. Que le dijeran que “no”, en lugar de detenerlo, solo lo motivó más a avanzar para que su música llegue al alcance global.

Rebosando de emociones por este logro, resultado de sus esfuerzos personales, el exponente isleño le confesó a De Último Minuto lo orgulloso y feliz que se sintió por haber sido considerado para este proyecto y, además, que desconocía por completo que abriría el espectáculo más visto del planeta.

Desde la cuenta de Instagram de Alexander Mercedes, durante el concierto de Bad Bunny por su «DtMF World Tour» (Debí Tirar Más Fotos) en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo.FUENTE EXTERNA

Según contó, el video fue grabado aproximadamente un mes antes y todo se manejó bajo discreción absoluta, por lo cual la máxima de las sorpresas no se la llevaron sus familiares, amigos ni conocidos, sino él al ver su participación en pantalla.

“Me siento muy feliz y agradecido. Nunca me imaginé que algo así podía pasar, pero lo que más orgullo me da es que quien lo hizo fue un dominicano”, expresó Alexander en conversación con el referido medio de comunicación.

Creció escribiendo canciones, aprendiendo sobre ritmos, guiado solo por su corazón. Alexander se dedica actualmente a presentarse en eventos interpretando canciones de amor, pop latino, merengue y demás, y en su cuenta de Instagram pone que “la vida es más bonita con una guitarra en mano”, demostrando el significado que guarda la música para él.