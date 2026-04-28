Judge y Rice igualan marca de Mantle y Berra; Yankees vencen a Rangers 4-2

Aaron Judge y Ben Rice conectaron los primeros jonrones consecutivos para los Yankees esta temporada, y Jazz Chisholm Jr. también bateó un cuadrangular, en la victoria de Nueva York, líder de la Liga Americana, sobre los Rangers de Texas por 4-2 el lunes por la noche.

Judge igualó el liderato de las Grandes Ligas con su undécimo jonrón, un día después de haber conectado otro en su cumpleaños número 34 , para poner el marcador 3-0 con dos outs en la tercera entrada. Esto ocurrió justo después del décimo jonrón de Rice, el sexto en 11 juegos.

Se convirtieron en la segunda pareja de compañeros de equipo de los Yankees en conseguir cada uno 10 o más jonrones en los primeros 29 partidos, uniéndose a Mickey Mantle y Yogi Berra en 1956.

Max Fried (4-1) permitió cuatro sencillos en seis entradas sin carreras, lanzando desde la posición de estiramiento, y los Yankees (19-10) consiguieron su décima victoria en 12 juegos. David Bednar, el tercer relevista, permitió una carrera sucia en la novena entrada, pero se apuntó su octavo salvamento en nueve oportunidades cuando Ezequiel Duran bateó para out forzado con dos corredores en base.

El abridor de Texas, Jack Leiter (1-2), permitió los tres jonrones en seis entradas.

El bateador emergente Joc Pederson conectó un jonrón solitario para Texas en la séptima entrada.

El jonrón de dos carreras de Rice llegó un lanzamiento después de que Trent Grisham conectara un sencillo; la pelota rebotó en el guante de Leiter y el campocorto Corey Seager, que venía corriendo, no pudo atraparla con la mano desnuda.

Judge, quien también conectó dos dobles, siguió con un batazo de 414 pies que aterrizó en las gradas del jardín izquierdo, no muy lejos del lugar donde conectó su jonrón número 62, récord de la temporada de la Liga Americana, el 4 de octubre de 2022.

Tras no conectar ningún jonrón en sus primeros 23 partidos, Chisholm lleva tres en cinco encuentros. Bateó el jonrón en el primer lanzamiento de la cuarta entrada.

Fried no ha permitido carreras en cuatro de sus siete aperturas, lanzando al menos seis entradas en cada una de esas salidas sin permitir anotaciones.

El zurdo también logró el 38.º robo de base de los Yankees desde 2017, la mayor cantidad para cualquier lanzador en ese lapso. Los Yankees han eliminado a un corredor en cuatro juegos consecutivos por primera vez desde 1995; uno de esos lanzadores hace 31 años fue David Cone, quien estuvo en el estadio transmitiendo el juego del lunes.

Seager, dos veces Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, se fue de 0-4 con tres ponches en su 32 cumpleaños.