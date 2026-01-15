Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

¡Llueven los millones! Wandy Asigen firma por 3.9 millones y Víctor Valdez por 3.5 con Tampa

Este 15 de enero se abre el proceso de firmas de prospectos con 16 años 

Wandy Asigen trabajo fuerte en busca de desarrollarse y alcanzar su primer gran paso el caul vera materializado este jueves con su firma para ael profesionalismo con los Mets

Wandy Asigen en su firma para el profesionalismo con los Mets.Fuente externa

Josué Batista Ramírez

El esperado 15 de enero ha llegado. Y eso significa la apertura de firmas internacionales para chicos de 16 años con equipos de Grandes Ligas.

En el caso dominicano, la firma más lucrativa dada a conocer hasta el momento es la del campocorto Wandy Asigen por 3.9 millones de dólares con los Mets de Nueva York.

Le sigue Víctor Valdez, campocorto, quien estampó su firma por 3.5 millones de dólares con los Rays de Tampa.

Carlos Carrión, también campocorto, lo hizo por 1.1 millones con los Cardenales de San Luis y el jardinero Jean Paredes lo hizo con Tampa por 1 millón.

El jardinero Joskairo Ramírez recibirá como bono unos 800,000 dólares tras firmar con los Medias Rojas de Boston.

la firma más cara

El jovencito venezolano Luis Hernández es la firma más importante de la clase 2026. Como bono de firma recibirá 5 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco.

