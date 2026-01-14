Más de 200 millones de dólares en el inicio de firmas de Enero 15

A otro paracorto, en este caso Wandy Asigen, le corresponderá ser el dominicano en recibir el mayor bono en el vendaval de firmas que desde hoy se inician en el nuevo proceso de acuerdos salariales de Enero 15.

Asigen, hijo de un pescador y una ama de casa, está programado para estampar por unos 3.8 millones de dólares con los Mets de Nueva York en lo que será uno de múltiples actos programados para ser realizados este jueves.

Según los principales escrutinios, Asigen, quien cumplirá 17 años el 21 de agosto es dueño de unas envidiables cualidades físicas, con un bate rápido con la capacidad de conectar la pelota con poder.

También posee una defensa por encima del nivel en el campocorto. Mide 6´0 pies y pesa unas 175 libras. Es representado por Jaime Ramos y Amauris Bautista, mejor conocido como Chapita. Sale de la Liga Nino Ulloa de Montellano, Puerto Plata

Asigen ha representado al país en varios eventos importantes de la Federación Dominicana de Béisbol como el Premundial U12 y el U15, en este último efectuado en Boca Chica en el 2024, Dominicana cayó 4-2 frente a Puerto Rico y el novel compartió labores entre el campocorto y la intermedia.

El se convertirá en otro torpedero más que al menos entre los dominicanos es el que recibe el mayor bono. En el pasado reciente lo hizo Peña ( Mets en el 2025), Leodalis De Vries (4.2 millones con los Padres en 2024), Felnin Celestén (4.7 millones con los Marineros en 2023) Roderick Arias ( 4.1 con los Yankees en el 2023).

Muchos lo consideran con el perfil ofensivo más avanzado de su generación y por ejemplo hace unos días enfrentó a lanzadores ya firmados y repartió líneas por varios ángulos del terreno.

Otros grandes bonos

Otros noveles quisqueyanos que se esperan pacten con bonos millonarios serán Gregory Pio, quien se espera pacte con los Marineros por unos 3.2 millones, Enmanuel Luna con los cardenales por unos 3.0 millones, José Maño, con los Piratas, Angel Núñez Jr, Cincinnati, Víctor Valdez, paracorto con los rays, todos por unos 3 millones de dólares.

Hijos de expeloteros

Al menos dos hijos de un par de peloteros quienes accionaron en Grandes Ligas lograrán sus acuerdos, Johenssy Colomé, hijo del expitcher Jesús Colomé, quien por 10 años actuó a nivel de las Mayores con los Rays, Nacionales, Marineros y cerveceros.

Johenssy, un torpedero se espera que acuerde con los Atléticos por unos 2 millones de dólares.

Asimismo , Wilton Guerrero Jr. , hijo del exinfield, Wilton Guerrero, quien se convertirá en otro Guerero es firmar para el profesionalismo. Se espera que acuerde por 2.950 millones con los Piratas.

Dos venezolanos los principales

Luis Hernández, paracorto, será el pelotero que reciba el pacto más lucrativo con su acuerdo por 5.0 millones con los Gigantes de San Francisco, equipo que lo presentará en su complejo alrededor de las 10:30 de la mañana.

De su lado, Francisco Rentería, jardinero, estaría pactando por unos 4.5 millones de dólares con los Filis de Filadelfia.