Aumenta a 19 el número de muertes en atentado con bomba en una carretera de Colombia

Un ataque con bomba el sábado dejó 19 muertos en el suroeste de Colombia, zona con fuerte presencia guerrillera, a poco más de un mes de que se realicen las elecciones presidenciales, informó este domingo la autoridad forense.

El ataque fue atribuido por el gobierno a rebeldes de la extinta guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. El presidente izquierdista Gustavo Petro se refirió a los disidentes como "terroristas" y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.

En un comunicado publicado en X, Medicina Legal reportó "diecinueve cuerpos". Un balance previo había cifrado en 14 el número de víctimas mortales y 38 heridos a causa del ataque en una carretera del departamento del Cauca.