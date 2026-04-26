Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

colombia

Aumenta a 19 el número de muertes en atentado con bomba en una carretera de Colombia

El ataque fue atribuido por el gobierno a rebeldes de la extinta guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. El presidente izquierdista Gustavo Petro se refirió a los disidentes como "terroristas" y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.

Imágenes de archivo / TOPSHOT - Varias personas se encuentran junto al cuerpo de una de las víctimas, cubierto con una sábana azul, tras un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibio, departamento del Cauca, Colombia, el 25 de abril de 2026. Un atentado con bomba ocurrido el 25 de abril dejó siete muertos y 20 heridos en una zona de Colombia con una fuerte presencia guerrillera, en medio de una ola de ataques a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, según informó el gobernador de la región del Cauca.

Atentado con bomba dejó 19 muertos y 20 heridos en una zona de Colombia con una fuerte presencia guerrillera, en medio de una ola de ataques a poco más de un mes de las elecciones presidenciales.AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPBogotá, Colombia

Un ataque con bomba el sábado dejó 19 muertos en el suroeste de Colombia, zona con fuerte presencia guerrillera, a poco más de un mes de que se realicen las elecciones presidenciales, informó este domingo la autoridad forense.

El ataque fue atribuido por el gobierno a rebeldes de la extinta guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. El presidente izquierdista Gustavo Petro se refirió a los disidentes como "terroristas" y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.

En un comunicado publicado en X, Medicina Legal reportó "diecinueve cuerpos". Un balance previo había cifrado en 14 el número de víctimas mortales y 38 heridos a causa del ataque en una carretera del departamento del Cauca.

Tags relacionados