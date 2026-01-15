Los Bravos de Atlanta firman a Edelson Cabral, primer prospecto de Grandes Ligas salido de El Salado

La pequeña comunidad de El Salado, distrito municipal de Galván, en la provincia Bahoruco, vive un día histórico. La organización de los Bravos de Atlanta firmó a Edelson Cabral Mateo, de apenas 16 años, convirtiéndolo en el primer próspecto firmado de esta laboriosa comunidad del suroeste dominicano.

En una localidad marcada por la sencillez, el trabajo agrícola y la lucha diaria por la subsistencia, la noticia corrió de boca en boca y desató una celebración colectiva. El Salado, conocido por su gente humilde y perseverante, suma ahora un nuevo motivo de orgullo: un joven que transforma el sueño en realidad a fuerza de disciplina y talento.

Edelson Cabral Mateo, campocorto (SS), es hijo de Charel Mateo y Edual Cabral. Su bono de firma fue de 600,000 dólares. Desde temprana edad mostró condiciones especiales para el béisbol, destacándose por su juego fino, manos seguras, buen alcance defensivo y una madurez poco común para su edad, cualidades que no pasaron desapercibidas para los escuchas de los Bravos.

Silencioso, disciplinado y enfocado, Cabral Mateo puso todo su empeño en el diamante hasta lograr el anhelado objetivo: estampar su firma con una organización histórica del béisbol organizado como Atlanta, que continúa apostando al talento joven dominicano.

Para sus padres, la emoción es imposible de ocultar. Ven en Edelson no solo a un prospecto prometedor, sino a un ejemplo para toda una generación de jóvenes de El Salado y de la provincia Bahoruco, una zona que en los últimos años también ha visto a hijos de su tierra graduarse como médicos, enfermeros, maestros y periodistas.

Con esta firma, El Salado entra al mapa del béisbol profesional, y Edelson Cabral Mateo inicia un camino que ilusiona no solo a su familia, sino a toda una comunidad que hoy celebra que, desde la pobreza y el esfuerzo, también se puede llegar a las Grandes Ligas.