Enero 15 abre sus puertas a los sueños millonarios de cientos de jóvenes

Enero 15 es el día donde las puertas se abren para cientos de jóvenes que añoraban convertirse en jugadores profesionales de alguna de las 30 organizaciones de Major League Baseball (MLB).

Existen acuerdos por millones de dólares y otros por miles de dólares; sin embargo, el mismo objetivo suele estar en las mentes de los nuevos profesionales: llegar a las Grandes Ligas.

La fecha indica que es el momento de vestirse de gala para los distintos noveles, los mismos podrán observar cómo los contratos y los cambios de vida se harán presentes en los diferentes complejos donde las firmas serán efectuadas.

¿Qué jugadores son elegibles?

Los atletas aficionados nacidos entre el primero de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2009 son elegibles para firmar el 15 de enero de 2026. Los mismos deben estar registrados anteriormente en MLB.

De acuerdo con la liga, un jugador es elegible para firmar con una escuadra de Major League Baseball entre el 15 de enero y el 15 de diciembre. Es por eso que debe cumplir 16 años antes de estampar su nombre en un acuerdo y tener 17 años antes del prmeroo de septiembre del año siguiente.

Además, en los últimos años se han registrado casos de peloteros amateurs de Alemania, Países Bajos, Uganda, Ecuador, Sudán del Sur y otros países que han estampado sus firmas con un club profesional, eso significa que la nacionalidad no es un límite para este periodo.

En ese sentido, existe un listado de MLB Pipeline que revela los 50 mejores prospectos internacionales que esperan asegurar sus pactos. Entre esos están 33 dominicanos (cuatro más que el año pasado), 14 venezolanos y 3 cubanos.

¿cuánto dinero pueden gastar?

Conforme a Associated Press (AP), el desglose para las firmas internacionales de 2026 está diseñado de la siguiente forma: US$8,034,900 para Diamondbacks, Orioles, Guardianes, Rockies, Reales, Piratas y Cardenales.

Para Rojos, Tigres, Marlins, Cerveceros, Mellizos, Marineros, Rays y Atléticos habrá US$7,357,100.

Por su parte, Bravos, Cachorros, Medias Blancas, Angelinos, Dodgers, Filis, Rangers y Nacionales tendrán un pool para las firmas internacionales de US$6,679,200.

Agregar que Medias Rojas, Padres y Azulejos tendrán disponible unos US$5,940,000 y Astros, Mets, Yankees y Gigantes unos US$5,440,000.

Según Jesse Borek, coordinador de creaciones de contenido en MLB Pipeline, la cantidad de esta asignación se determina por varios factores, entre ellos está el tamaño del mercado y los ingresos, así como la firma de agentes libres de Grandes Ligas que rechazaron una oferta calificada.

Es clave resaltar que los equipos pueden adquirir en canjes hasta un 60 % adicional de su asignación inicial.

más cotizados

El venezolano Luis Hernández, número uno entre los internacionales, podría firmar con los Gigantes de San Francisco por US$5 millones.

Le sigue Wandy Asigen, que es el más cotizado de República Dominicana. Se espera que el campocorto acuerde con los Mets por US$3.8 millones.

Francisco Rentería (Venezuela), Angeibel Gómez (Venezuela), Johenssy Colome (República Dominicana), Jeancer Custodio (República Dominicana) y Ángel Núñez Jr. (República Dominicana), también estarían alcanzando interesantes cifras.

Por otro lado, los bonos de menos de US$100,000 serán parte de la historia, eso significa que el abanico de relatos para contar en un futuro no muy lejano será aún más amplio.