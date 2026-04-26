OMSA inicia su nueva etapa con 15 autobuses renovados en el corredor 27 de Febrero

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMS) inició este domingo 26 de abril su nueva etapa, que contará con 15 autobuses renovados en el corredor 27 de febrero; estos contarán con el pago electrónico integrado.

El director de la OMSA, Onésimo Antonio González, anunció que durante los primeros 15 días de operación de los autobuses, los usuarios podrán hacer uso del transporte de manera gratuita.

Este servicio contará con una tarifa integrada de transporte donde se podrá subir a la OMSA, el Metro de Santo Domingo y el Teleférico de Santo Domingo. Tendrá un valor de RD$35 para pago electrónico con tarjeta Metro, crédito o débito.

“La OMSA inicia una nueva etapa y no precisamente por el cambio de su línea gráfica. La nueva OMSA no comienza solo con autobuses renovados, comienza con una nueva forma de servirles a los usuarios”, manifestó durante el relanzamiento en la sede central de la OMSA en la Prolongación 27 de Febrero.

González señaló que este relanzamiento marca el inicio de una nueva visión institucional, orientada a dignificar el transporte público colectivo, ofrecer mayor comodidad y reducir el tiempo de espera de los usuarios en las paradas.

“Esos dos meses de lluvia que nos han azotado no nos han permitido tener una flota mayor en la calle, pero en la próxima semana habrá 10 autobuses y así irán incrementándose con la estabilidad del tiempo”, explicó.

El Corredor 27 de Febrero tendrá dos anillos: un primer anillo denominado Corredor avenida 27 de Febrero Santo Domingo Oeste, que iniciará en Los Alcarrizos y finalizará en la calle Barahona con Dr. José Betances del sector de Villa Francisca, y un segundo anillo, denominado Corredor avenida 27 de Febrero Santo Domingo Este, que iniciará en el módulo C2 del Hipódromo V Centenario y finalizará en la Zona Universitaria del Distrito Nacional.

Además, el primer anillo, el Corredor avenida 27 de Febrero, Santo Domingo Oeste, operará 45 autobuses, de los cuales 25 serán articulados de 160 pasajeros y 20 rígidos con capacidad de 90 pasajeros, realizando un servicio de 5:00 de la mañana a 11:00 de la noche.