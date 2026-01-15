Luis Hernández, el próspecto de los 5 millones: "Vengo esperando este día desde hace mucho tiempo"

La puerta que Luis Hernández ha tocado desde pequeño finalmente se abrió el 15 de enero de 2026. Por eso, las sonrisas, los aplausos y las fotos dictaron el curso de una ceremonia esperada por él, su familia, Carlos Guillén y los Gigantes de San Francisco.

El campocorto venezolano firmó un contrato de USD$5,000,000 con la organización de Grandes Ligas y así se convirtió en jugador profesional. El primer paso fue completado.

La Academia de béisbol Felipe Rojas Alou en Boca Chica (provincia Santo Domingo) se vistió de gala para recibirlo con los brazos abiertos en el inicio del periodo de firmas de la clase internacional 2026.

"Vengo esperando este día desde hace mucho tiempo. Yo siento que todo lo que ha pasado, ha pasado para algo positivo", comentó el joven de 17 años que fue acompañado por su familia en la oficialización de su acuerdo con los Gigantes de San Francisco.

Su alegría era acompañada por tintes de nerviosismo, mismos que llegaron por la importancia del momento en su vida.

"Hoy en día estoy bien, seguiré dando mi 100 % y creo que voy a ser mucho mejor de lo que soy ahora", agregó el joven de 17 años de edad.

Habilidades muy avanzadas

Hernández nació en Guárico, un estado de Venezuela, pero con apenas días de nacido emprendió un viaje con sus consanguíneos a la ciudad donde creció hasta convertirse en profesional: Maracay.

En la urbe del país sudamericano fue descubierto por Carlos Guillén, expelotero con experiencia en Grandes Ligas, que lo formó en su academia hasta conseguir un pacto con la organización californiana.

"Tenemos 16 años con la academia y nunca hemos tenido un niño con esa madurez. Él se ha aferrado a una disciplina, a una constancia y por eso hoy estamos aquí", reveló Guillén al ser cuestionado por la prensa.

Las palabras de Guillén fueron respaldadas por Félix Peguero, director de scouting internacional de la franquicia ganadora de ocho series mundiales, que lo definió como "algo muy especial".

"Lo que nosotros vimos fueron unas habilidades avanzadas para la edad que tiene él. Yo creo que tenemos algo muy especial y ya es parte de nosotros cumplir con esa responsabilidad de desarrollarlas", aseveró Peguero.

Juego desarrollado

Con 16 años de edad, Hernández pudo disputar partidos en la Liga Mayor de Venezuela con Samanes de Aragua. Allí se condecoró con el título de campeón después de buenas actuaciones en las diferentes etapas de la justa.

En 104 turnos bateó para .346 y empalmó ocho dobles. Asimismo, en cinco partidos de la Serie Final frente Delfines de la Guaira dejó la siguiente línea ofensiva: .357/.400/.643/1.043.

Según los reportes de MLB Pipeline, el parador en corto tiene una gran capacidad atlética y buenas habilidades defensivas, lo que le permite desplazarse con comodidad en su posición.

Además, los scouts contemplan que el bateador derecho podría ser un pelotero de 30 jonrones y 30 bases robadas en un futuro no muy lejano.

Su acuerdo con la escuadra de la división Oeste de la Liga Nacional, lo transformó en el segundo pelotero nacido en Venezuela que firma un pacto, para pasar del amateurismo al profesionalismo, por cinco millones o más. El primero fue Ethan Salas en 2023 (USD$5,600,000).