Uso de filtros en su imagen dificultó la búsqueda de una mujer en México

La desaparición de una mujer en el sur de México activó los protocolos de búsqueda y movilizó a autoridades y ciudadanos. Sin embargo, en medio del operativo, un factor inesperado terminó dificultando su localización. La imagen utilizada en su ficha no corresponde fielmente a su apariencia real.

Se trata de Grecia Guadalupe Orantes Mendoza, de 30 años, cuyo paradero se desconoció desde la noche del 12 de abril de 2026 en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en el estado de Chiapas. Tras la denuncia interpuesta por su familia, el caso fue asumido bajo el Protocolo Alba, un mecanismo que activa acciones inmediatas para la búsqueda de mujeres desaparecidas.

La ficha oficial difundida para su localización incluía una fotografía extraída de redes sociales. No obstante, la imagen presentaba modificaciones digitales que alteraban sus rasgos, lo que generó una diferencia notable frente a su aspecto real.

El uso de filtros en las imágenes generó confusión durante el proceso de búsqueda.Foto:Fiscalía General del Estado de Chiapas

El uso de filtros, habitual en plataformas como Facebook o Instagram, terminó teniendo un efecto contrario al esperado. En lugar de facilitar la identificación, la imagen dificultó que ciudadanos pudieran reconocerla con precisión, un elemento clave en este tipo de casos donde la colaboración colectiva es determinante.

La situación no pasó desapercibida y en redes sociales cuestionaron la efectividad de la fotografía difundida. “¿Cómo la iban a encontrar con fotos llenas de filtros?”, fue uno de los comentarios que se replicó en distintas plataformas, reflejando el impacto que tuvo ese detalle en la percepción del caso.

Fuentes locales relacionadas con el proceso, como ‘El Heraldo de Chiapas’, indicaron que la alteración de la imagen pudo haber generado confusión tanto en ciudadanos como en quienes participaban de la búsqueda, reduciendo la posibilidad de recibir reportes oportunos.

Pese a las dificultades, la mujer fue localizada con vida varios días después, en una carretera que conecta Ocozocoautla con el municipio de Jiquipilas. Tras su hallazgo, recibió atención médica y fue puesta a disposición de las autoridades para rendir declaración, mientras el caso continúa bajo investigación.

El operativo de localización incluyó la participación de múltiples fuerzas de seguridad, según explicó Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal general de Chiapas. “Se desplegó todo un operativo importante con las fuerzas del orden, con Sedena, con Guardia Nacional, con Marina, así también con las autoridades estatales; hicimos un despliegue operativo tanto por tierra como por aire. Se logró la ubicación de un rancho donde había una vivienda deshabitada y afortunadamente ahí se encontró a la víctima sana y salva”, indicó.

La fiscalía estatal confirmó que la mujer se encuentra a salvo y bajo acompañamiento institucional. Sin embargo, las autoridades locales han mantenido bajo confidencialidad las circunstancias por las cuales se produjo su desaparición y posterior localización, mientras avanza la integración del caso.

Más allá del desenlace, el episodio abrió un debate sobre el uso de imágenes en las fichas de búsqueda. En este tipo de casos, donde el reconocimiento visual es fundamental, la fidelidad de la fotografía puede marcar la diferencia entre una localización rápida y una búsqueda más compleja.

El consultor de seguridad David Saucedo advirtió que este no es un caso aislado. “En la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ya se identificó hace tiempo que al momento de tratar de localizar a personas desaparecidas están fallando mucho las cédulas de identificación para el Protocolo Alba, porque para generarlas se recurre a fotografías de redes sociales, donde los usuarios utilizan muchos filtros e incluso programas de inteligencia artificial”, señalo.

La discusión también ha involucrado a colectivos de búsqueda. Carlos Ramírez señaló que la elección de las imágenes puede influir directamente en los resultados: “yo creo que tiene que ver también un tema de responsabilidad de parte de la familia que busca, porque tú mandas una foto y al ver a la persona físicamente ya no es la misma persona. Entonces, no podemos abocarnos a buscar a alguien que no coincide con la imagen difundida”.

Las autoridades recomendaron de manera puntual utilizar imágenes recientes, sin filtros ni alteraciones, que permitan identificar con precisión los rasgos de la persona desaparecida.

En un país donde las desapariciones representan una problemática constante, cada detalle es fundamental. El caso de Chiapas dejó en evidencia que, en medio de una búsqueda, la imagen no es solo un recurso visual, sino que pasa a ser una herramienta clave que puede influir directamente en el resultado.