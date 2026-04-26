Se suicida en la cárcel el exteniente coronel Hans W. Lluberes condenado a 30 años por narcotráfico

El exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez, condenado a pasada semana a 3o años de prisión, por narcotráfico, se quitó la vida en la cárcel de San Luis, la noche del sábado.

Lluberes Sánchez había sido identificado por las autoridades como el cabecilla de una red internacional de narcotráfico, responsable del ingresar al país un cargamento de 454.060 kilogramos de cocaína, en el año 2015.

De acuerdo con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche.

Lluberes Sánchez falleció por ahorcamiento y, aunque llegó a ser trasladado a una clínica en El Almirante, perdió la vida en el proceso.

Según informó Roberto Hernández Basilio, director de la DGSPC, el interno dejó una nota y su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines de autopsia.

Contexto de la condena

El deceso se produjo poco después de que los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este le dictaran la sentencia máxima y el pago de una multa de 50 millones de pesos a favor del Estado dominicano. Al momento del suceso, Lluberes Sánchez permanecía en la cárcel de San Luis a la espera del dispositivo de la sentencia para ser trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, donde debía cumplir su condena.

Antecedentes del caso

La investigación determinó que el exoficial coordinaba una estructura criminal integrada por dominicanos y venezolanos. Los hechos se remontan al 17 de marzo de 2015, cuando las autoridades interceptaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) una aeronave procedente de Venezuela con 450 paquetes de droga.

Según el expediente del Ministerio Público, Lluberes Sánchez se encontraba en las afueras de la terminal aérea el día del operativo para efectuar los pagos a los colaboradores de la operación. Al percatarse de la intervención de la DNCD, emprendió la huida, siendo capturado posteriormente en el Aeropuerto de Punta Cana.

Otros condenados en la red

Por este caso, la aeronave era pilotada por los venezolanos Edmundo José Medina Torrealba y Francisco Javier Velasco Tory, quienes también recibieron condenas de 30 años. Otros tres ciudadanos venezolanos que figuraban como pasajeros fueron sentenciados a cinco años de cárcel cada uno.

Previamente, en 2019, el caso sumó otras condenas 20 años de prisión: Para el exsegundo teniente del Ejército, Jesús Elías Pérez Vásquez; el excapitán Roberto Segura Peña; y el exagente de la DNCD, José Luciano.

18 años de prisión: Para Francisco Javier de Paula Mena, empleado de la empresa SERVAIR.

El grupo fue hallado culpable de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.