Tenemos a la persona correcta: Estados Unidos confía en Paul Skenes para vencer a RD

"Paul Skenes. Paul Skenes será quién los detenga", así se expresó Bryce Harper al ser cuestionado sobre cómo Estados Unidos puede detener a la ofensiva de la República Dominicana en el enfrentamiento entre ambos países en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol.

Skenes viene de ganar el premio Cy-Young de la Liga Nacional de manera unánime y es considerado uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas.

"Tu recibes instrucciones de uso de parte de sus organizaciones; pero siempre supimos que la semifinal sería un partido que queríamos contar con Skenes y así planificamos nuestra rotación", manifestó Mark deRosa, manager de la selección estadounidense.

El dirigente norteamericano reconoció el nivel ofensivo de República Dominicana, pero admitió que se siente seguro con tener a Skenes en la lomita de los sustos.

"Ellos tienen una ofensiva envidiable, pero yo entiendo que tenemos a la persona correcta. Me siento bien teniendo a Paul Skenes no solo ante República Dominicana, sino ante cualquier rival", manifestó deRosa.

De los nueve titulares de los caribeños, solo el jardinero central, Julio Rodríguez, le ha conectado de hit. Amed Rosario también le disparó un imparable, pero Rosario iniciará el partido desde la banca.

Estados Unidos y República Dominicana se miden este domingo por un pase a la final del Clásico Mundial de Béisbol a partir de las 8:00 de la noche en el loanDepot park de Miami, Florida.