Trabajar los turnos y hacerlo gastar sus picheos: El plan de RD contra Paul Skenes

Luego de que se concretó su pase hacia la semifinal, el dirigente de los Estados Unidos Mark deRosa confirmó que el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2025, Paul Skenes, sería el lanzador ante la República Dominicana.

Durante ese anuncio, deRosa manifestó que su ace, quien es considerado uno de los mejores lanzadores de Grandes Ligas, estará limitado a 70-75 lanzamientos y no al tope de 95 que permite el Clásico Mundial de Béisbol en esta etapa.

"Nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, sacarle picheos, anotar temprano y luego hacer el plan de nosotros; yo creo que nosotros tenemos un buen plan y vamos a esperar ejecutarlo", manifestó el manager de República Dominicana, Albert Pujols, durante la rueda de prensa pautada a realizarse antes del partido.

El dirigente indicó que tanto él, como manager, como sus jugadores "se han venido preparando" para este compromiso contra los Estados Unidos.

"Batear los fallos"

Por otro lado, el estelar jardinero de República Dominicana, y de los Mets de Nueva York, Juan Soto, indicó que contra lanzadores como Paul Skenes se buscan batear los fallos que este cometa y tratar de sacarle ventaja.

"Yo lo que voy es a tratar de buscar un lanzamiento y ejecutar, nosotros como bateadores tenemos que buscar los fallos que haga como lanzador; si él ejecutó, bueno seguir esperando el fallo; lo que cuando él fallé, nosotros no podemos fallar, esa es la mentalidad mía", manifestó Soto.

El estelar jardinero, considerado uno de los mejores bateadores del negocio, dijo que no hay "miedo ni titubeo" y que lo único que República Dominicana tiene que hacer para vencer es "jugar nuestra pelota”.

"Poder contra Poder"

Pujols reseñó que el enfrentamiento entre República Dominicana y los Estados Unidos y la anticipación de ver a Skenes tratar de navegar una alineación como la dominicana será uno de "poder contra poder".

"Nosotros sabemos a quién nos vamos a enfrentar, pero él también sabe a quién se va a enfrentar", manifestó Pujols.

En ese mismo sentido, Soto resaltó que conocen la calidad de lanzador con la que cuentan, pero que al final será "nueve contra uno".

"Paul Skenes es un gran lanzador, pero también nosotros tenemos un gran lineup. Del uno al nueve nosotros tenemos bateadores que se van a parar ahí a tomar buenos turnos. No creo que él pueda pasar desapercibido por esta alineación", exclamó Soto.

A partir de las ocho de la noche de este domingo, República Dominicana y Estados Unidos se medirán en un enfrentamiento por un pase a la final del Clásico Mundial de Béisbol.