Alineaciones de República Dominicana y Estados Unidos: ¿Dónde ver el partido? Aquí te decimos

Falta poco y los lineups lo dejan saber.

República Dominicana y Estados Unidos se enfrentarán a partir de las 8:00 de la noche en el loanDepot park de Miami, Florida.

Puedes ver el encuentro en VTV canal 32; Teleantillas canal 10 y Coral 39.

El encuentro entre caribeños y norteamericanos representa un choque entre dos selecciones que buscan asegurar un boleto para llegar a disputar la sexta final en la historia del Clásico Mundial de Béisbol.

Los dominicanos y estadounidenses brincarán al terreno de juego con la esperanza de brindarle un resultado que provoque alegría en sus naciones.

Estas son las dos alineaciones presentadas hasta el momento por los dos conjuntos:

República Dominicana

1 - Fernando Tatis Jr., RF

2 - Ketel Marte, 2B

3 - Juan Soto, LF

4 - Vladimir Guerrero Jr., 1B

5 - Manny Machado, 3B

6 - Junior Caminero, BD

7 - Julio Rodríguez, CF

8 - Austin Wells, C

9 - Geraldo Perdomo, SS

Lanzador abridor: Luis Severino

Estados Unidos

1 - Bobby Witt Jr., SS

2 - Bryce Harper, 1B

3 - Aaron Judge, RF

4 - Kyle Schwarber, BD

5 - Gunnar Henderson, 3B

6 - Will Smith, C

7 - Roman Anthony, LF

8 - Brice Turang, 2B

9 - Pete Crow-Armstrong, CF

Lanzador abridor: Paul Skenes.