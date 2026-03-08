Dominicana noquea 12-1 a Países Bajos en Clásico Mundial gracias a cuatro cuadrangulares

Una pequeña banda marchó por el vestíbulo del parque loanDepot poco antes del partido del domingo, poniendo a los aficionados de la República Dominicana de la espuma antes incluso de que se lanzara el primer lanzamiento.

La fiesta no paró más de dos horas, ya que la formación dominicana mantuvo ocupados a los baterías toda la tarde, conectando cuatro jonrones en el camino hacia una victoria por 12-1 sobre los Países Bajos.

El jonrón de Juan Soto en la séptima entrada resultó ser el decisivo, ya que el partido terminó gracias a la regla de misericordia del Clásico Mundial de Béisbol, que termina el partido en el tiempo reglamentario durante la fase de grupos si un equipo va ganando por 15 o más carreras tras la quinta entrada o por más de 10 carreras después de la séptima.

El jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr. en la tercera entrada dio a los dominicanos un respiro inicial, mientras que Junior Caminero y Austin Wells continuaron con la fiesta con jonrones en la quinta entrada de seis carreras que rompió el partido.

Juan Soto pegó cuadrangular con uno en base en el séptimo episodio y el equipo de República Dominicana venció por knockout al Reino de los Países Bajos.Rebecca Blackwell/ AP