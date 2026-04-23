Policía investiga hipótesis que vincula muerte de Deivy Abreu con deuda económica

La Policía Nacional informó que también desarrolla una línea de investigación en base a una hipótesis que vincula la muerte del chofer municipal Deivy Carlos Abreu Quezada a un conflicto social, derivado de una presunta deuda económica.

La información fue ofrecida por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, quien indicó que se analizan informaciones que apuntan a la existencia de una presunta deuda, situación por la cual la víctima habría sido interceptada y acorralada por varios individuos.

"Desde la Policía Nacional y desde el Ministerio Público se ha estado manejando esa hipótesis; son versiones que, producto de una supuesta deuda, se originó este conflicto social… Se ha estado investigando esa hipótesis y se estará profundizando para establecer si ciertamente esto se originó en una deuda", afirmó Pesqueira.

Resaltó que, independientemente del origen del conflicto, el caso ha sido declarado de alta prioridad.

Las autoridades establecen que Deivy Carlos Abreu Quezada fue interceptado y agredido físicamente, recibiendo una herida punzocortante en el muslo derecho que provocó su muerte.

Durante las acciones policiales, fue ocupada el arma blanca presuntamente utilizada, así como una motocicleta vinculada al hecho.

Las autoridades presentaron solicitud de medida de coerción en contra de Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclu González, Carlos Andrés Roa Moran, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.