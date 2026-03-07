“Lo mejor de Junior Caminero es que no le teme al momento”, asegura Pujols

El dirigente dominicano Albert Pujols destacó las razones por las que Junior Caminero es un gran jugador y lo honrado que se siente de que esté en el equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol.

Pujols aseguró que “lo mejor de Junior Caminero es que no le teme al momento”, también dijo que Caminero es alguien bastante abierto, dispuesto a escuchar y a mejorar por su amor hacia el deporte.

Destacó que en el instante en él que entienda que cosas como su swing se deben reforzar, su progreso será muy bueno.

Expuso que con tan solo 22 años ahora mismo y que haga lo que hace, lo que él logra a nivel de números, es una muestra de su gran potencial.

Reconoció que tener la oportunidad de ser su manager es un privilegio tanto para él como para República Dominicana, “ver las cosas que es capaz de hacer aquí, no hay ninguna duda de incluirlo en este roster”.

Dijo que en el futuro puede ver a Caminero convirtiéndose en alguien grande en el deporte, que lo que se ha visto es tan solo un vistazo de todas las cosas que él logrará para el país.