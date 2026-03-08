RD tiene a “La Máxima”, al “Ministro de Defensa”, una “Fiera” y varios “Niños” jugando en el Clásico

Los dominicanos son conocidos por varias cosas: la alegría contagiosa, la bulla y su calidez, entre otras cosas.

Sin embargo, hay una cualidad en especial que no es mencionada con la frecuencia suficiente, en relación con lo común de esta práctica, y se trata de poner sobrenombres.

La mayoría de los dominicanos tiene al menos un familiar con un apodo y esta práctica no se ha ausentado de la Selección Dominicana de Béisbol.

Capitaneados por el “Ministro de Defensa”, Manny Machado, este conjunto quisqueyano se ha destacado por la cantidad de motes de sus integrantes, que van desde algo relacionado a sus habilidades dentro del terreno del juego hasta haciendo referencia a una popular canción.

Está Juan Soto, actualmente conocido como “La Fiera”, aunque cuando empezó a brillar en sus primeros años en Grandes Ligas su sobrenombre era otro: “Childish Bambino”, una combinación del mote del mítico Babe Ruth (El Bambino) y el nombre artístico del actor y cantante Donald Glover (Childish Gambino).

Junior Caminero es la “La Máxima”, pero recientemente también lo bautizaron como “El Aguatero”, por sus declaraciones previo al Clásico Mundial durante una entrevista, en la que afirmó que él quería participar en el torneo a como dé lugar, y si tenía que ir de aguatero, lo hacía.

Hasta el mánager del equipo, Albert Pujols, tenía un sobrenombre en sus tiempos de pelotero, cuando le decían "La Máquina".

LOS “NIÑOS”

En este equipo también hay varios “niños”.

Fernando Tatis Jr. es conocido popularmente como “El Niño” y también le dicen “El Bebo”. Ketel Marte es “El Niño de Nizao”, pero también es “El Pike”, mientras que Brayan Bello lo conocen como “El Niño de Samaná”.

LOS LANZADORES

Sandy Alcántara, principalmente con los Marlins, es llamado “Sandman”.

Un poco más criollo es el sobrenombre de Wandy Peralta, conocido como “La Grasa” y Gregory Soto es “Capiro”.

OTROS SOBRENOMBRES

Carlos Santana (“Slamtana”), Julio Rodríguez (J-Rod) son otros de los motes de los jugadores dominicanos, quienes recibieron un refuerzo en Erick González, “El Mago”, quien remplazó a “La Tormenta” Jeremy Peña, quien sufrió una lesión en uno de sus dedos justo antes del torneo.