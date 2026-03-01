Manny Machado: Lo más importante aquí es ganar

El capitán de la selección dominicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol, Manny Machado, indicó que los 30 jugadores que están en el roster tienen como misión ganar el campeonato mundial.

“Lo más importante aquí es ganar, eso es lo que queremos todos aquí en el clubhouse; ganar por el país y al final del día eso es lo más importante, jugar por el país”, manifestó Machado tras ser abordado por varios reporteros durante la práctica del equipo dominicano en el estadio de los Marlins de Miami.

Machado, quien se proyecta como el tercera base titular de la selección, indicó que hay que “dejar en el pasado” el desempeño de República Dominicana en la edición de 2023, donde no pudieron avanzar hacia los cuartos de final, y enfocarse en los jugadores que tiene el roster para el venidero torneo.

“Jugar el juego de nosotros, yo creo que eso es lo más importante, y no enfocarnos en los demás equipos y pensar en lo que podemos hacer nosotros; pensar en que podemos hacer nosotros cada día y yo creo que si hacemos eso, vamos a estar en una buena posición”, expresó Machado.

El estelar jugador de los Padres de San Diego indicó que siempre ha estado presente en el Clásico debido a la incidencia de su familia y su sangre dominicana.

“Mi sangre dominicana siempre está ahí”, exclamó Machado.

El beisbolista participó por primera vez con República Dominicana en la edición de 2017 del torneo y repitió en la justa del año 2023.

Para esta nueva edición, ha sido nombrado capitán del equipo dominicano.

Machado y el equipo dominicano practicaron el domingo en Miami y se trasladaran en la mañana del lunes hacia República Dominicana donde practicarán en el Estadio Quisqueya y luego jugarán dos partidos de exhibición ante los Tigres de Detroit.

La selección dominicana debuta el viernes a las ocho de la noche, hora dominicana, ante Nicaragua.

Su segundo encuentro será el domingo 8 de marzo ante Países Bajos. Volverá a jugar el lunes ante Israel y cerrará sus compromisos de la fase de grupos el miércoles ante Estados Unidos.