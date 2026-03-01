Ketel Marte sobre Clásico: Para mí siempre es un orgullo

El segunda base del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol, Ketel Marte, indicó que representar a la República Dominicana en esa competición internacional para él siempre será “un orgullo”.

Al conversar con reporteros luego de la primera práctica del equipo en Miami, Marte señaló que una de sus motivaciones también es poder participar en los juegos de exhibición ante los Tigres de Detroit, porque múltiples miembros de su familia aún no lo han visto jugar y esos partidos serán la oportunidad.

El primer enfrentamiento será el martes a las siete de la noche, mientras que el segundo será el miércoles a las tres de la tarde.

No le sorprende lo de Geraldo

El estelar de los DBacks de Arizona señaló que conoce el “arduo” trabajo de Geraldo Perdomo, por lo que no le sorprende el “gran año” que tuvo la pasada campaña en Grandes Ligas.

“Me siento bien contento por él por los logros; Geraldo es un muchacho que trabaja muchísimo, por eso no me sorprende lo que él hizo el año pasado. Geraldo trabaja duro y es por eso que yo pienso que él podría hacerlo mejor”, manifestó Marte en declaraciones reproducidas por el portal “Con Bases Llenas”.

Perdomo, compañero de Marte en Arizona y con el equipo dominicano, fue cuarto en la votación del Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.