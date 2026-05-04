Caroline Aquino pide educación inclusiva para niños con autismo: “Yo pagaba el colegio cinco veces”

La comunicadora y actriz Caroline Aquino expuso el alto costo de la educación de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA), por lo que pide que en el país exista educación pública inclusiva.

Durante una entrevista con el periodista Richard Hernández, la presentadora de "Ellas en la noche" detalló la inversión económica que hace para que su hijo, Luis Alberto Almánzar, de 9 años, asista a un colegio convencional privado.

"Yo tenía que pagar una maestra sombra, tenía que pagar una adaptación curricular en otro centro, tenía que pagar psicólogos y terapeutas que prepararán a las maestras para enseñar a mi hijo, yo pagaba el colegio cinco veces, entonces imagínate un trabajador humilde, ¿cómo hace esto? Y la frustración de un padre de que su hijo no pueda recibir una educación básica", expresó Aquino.

"Por eso creo que nuestro enfoque debe ser ahora en realmente trabajar una educación inclusiva para nuestros niños azules o de alguna condición especial", afirmó.

Señaló que el compromiso es mayor y la tarea es “tetánica” siendo madre soltera.

En 2023, Aquino reveló por primera vez el diagnóstico de su hijo durante la 38ª edición de Premios Soberano mientras ofrecía su discurso como ganadora de la categoría Animador de Tv.