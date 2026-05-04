Tarik Skubal será operado del codo y perderá de 2 a 3 meses de la campaña

Tarik Skubal, dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, se someterá a una cirugía para extraer cuerpos sueltos de su codo después de ser retirado de la apertura del lunes con los Tigres de Detroit contra los Medias Rojas de Boston.

El mánager de los Tigres A.J. Hinch informó a los reporteros que el zurdo sintió molestias en el codo el domingo, menos de una semana después de un susto por lesión contra los Bravos de Atlanta. El as de 29 años —que está previsto que se convierta en agente libre el próximo receso de temporada— se sometió a pruebas que mostraron los cuerpos sueltos. La cirugía aún no había sido programada.

No hay un plazo inmediato para su regreso, aunque lesiones similares suelen requerir un periodo de recuperación de dos a tres meses.

“Por lo que entiendo, simplemente vas y te lo sacan. Creo que la duración de la rehabilitación probablemente sea volver a hacer la preparación del entrenamiento de primavera, aumentar otra vez la carga de trabajo, subir el volumen. Pero el procedimiento en sí creo que es bastante sencillo, según lo que me han explicado”, dijo Skubel, citado por MLB.com.

Skubal lanzó por Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol esta primavera, pero fue cuidadoso con su carga de trabajo, al lanzar en apenas un juego antes de regresar al entrenamiento de primavera con los Tigres. Ganó un caso récord de arbitraje salarial en febrero y esta temporada cobra 32 millones de dólares, muy por encima de la oferta del equipo de 19 millones.

Skubal tiene marca de 3-2 con efectividad de 2.70 en siete aperturas esta temporada, con 45 ponches en 43 entradas y un tercio. Los Tigers están actualmente empatados en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana con marca de 18-17.

Skubal sintió inicialmente dolor en el codo la semana pasada contra los Bravos, pero se mantuvo en el juego. Se frotó el brazo izquierdo después de un lanzamiento de 2-2 a Matt Olson, lo que provocó la visita del preparador físico y de Hinch. Skubal hizo un lanzamiento de calentamiento, decidió que estaba bien y ponchó a los tres bateadores para terminar su noche.

Permitió cinco hits, ponchó a siete y no dio ninguna base por bolas.

El dos veces All-Star ganó el Cy Young de la Americana en cada una de las últimas dos temporadas. Tuvo marca de 18-4 con efectividad de 2.39 y 228 ponches en 2024, y el año pasado terminó 13-6 con efectividad de 2.21 y 241 ponches.

También ha sido eficaz en la postemporada, con marca de 2-1, efectividad de 2.04 y 56 ponches en seis aperturas.