Luis Severino y Bryan Bello abrirán los juegos de entrenamiento de RD frente a los Tigres de Detroit

Los lanzadores Luis Severino y Bryan Bello serán los encargados de abrir los dos partidos de preparación que tendrá República Dominicana frente a los Tigres de Detroit en Santo Domingo.

Esos partidos se celebrarán el martes 3 y el miércoles 4, y servirán de preparación para el arranque del torneo este viernes 6 de marzo.

La información la ofreció Albert Pujols, dirigente del combinado nacional en la primera práctica conjunta del equipo.

La sesión de entrenamientos estuvo encabezada por el gerente general del conjunto, Nelson Cruz, y el manager del equipo, Albert Pujols, quienes supervisaron los trabajos junto al cuerpo técnico.

Como parte de la jornada, varias de las principales figuras del béisbol dominicano en las Grandes Ligas coincidieron por primera vez en el terreno usando la camiseta tricolor.

Jugadores como Juan Soto, Fernando Tatis Jr, Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr, Ketel Marte, Manny Machado, Gerardo Perdomo, Junior Caminero, Austin Wells, Carlos Santana, Jeremy Peña, O’Neil Cruz, Amed Rosario y Agustín Ramírez,

Albert Pujols conversa con Fernando Tatis Jr. y Geraldo Perdomo en la primera práctica conjunta del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026Federación de Béisbol

participaron activamente en las rutinas de bateo, fildeo y trabajos defensivos programados por el cuerpo técnico.

De los lanzadores también estuvieron Brayan Bello, Luis Severino, Sandy Alcántara, Carlos Estévez, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Elvis Alvarado, Wandy Peralta, Dennis Santana, Gregory Soto, Edwin Uceta, Huascar Brazobán, Abner Uribe, Albert Abreu y Cristopher Sánchez,

quienes forman parte del cuerpo de lanzadores que combina potencia, control y experiencia en escenarios de alta exigencia.

Amed Rosario, Manny Machado y Geraldo Perdomo en la primera práctica conjunta del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026Federación de Béisbol

En términos generales, Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Manny Machado y Austin Wells coincidieron en destacar el significado especial que representa vestir la camiseta dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, resaltando el orgullo de competir por la tierra de sus raíces.

Sonrisas, intercambio constante de impresiones y apoyo mutuo caracterizaron la práctica, reflejando un grupo comprometido con el objetivo común de representar dignamente la bandera dominicana

El gerente general Nelson Cruz y el dirigente Albert Pujols sostuvieron breves intercambios con los jugadores durante las sesiones,

enfatizando la importancia de la preparación y del trabajo en equipo.

El equipo dominicano viajará este lunes a República Dominicana, donde tiene previsto practicar en el Estadio Quisqueya Juan Marichal en horas de la tarde.

Los días martes y miércoles tendrán partidos de entrenamiento ante los Tigres de Detroit.