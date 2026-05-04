Gobierno otorgaría hasta 800 millones en subsidio para sector transporte para evitar alzas de pasaje

El Gobierno informó que aportará otros 800 millones de pesos adicionales al subsidio de combustible que recibe el sector transporte en búsqueda de evitar alzas en el pasaje del transporte público.

Tras una reunión de alrededor de una hora, encabezada por el presidente Luis Abinader, entre el Poder Ejecutivo y representantes del sector transportista, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón manifestó que la disposición busca seguir mitigando los efectos de la crisis producida por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

"Vamos a seguir trabajando y vamos a lograr un aumento de los subsidios para poder mitigar el efecto del alza de los combustibles. Tenemos un diálogo permanente con estos representantes, por instrucciones del señor Presidente de la República. Las conversaciones evidentemente van a continuar minuto a minuto, día a día, para evitar un aumento en el pasaje de los dominicanos", explicó Lovatón, quien fue el único de parte del Gobierno que conversó con los medios de comunicación.

Analizarán medida

El dirigente choferir y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, indicó que antes de tomar una decisión sobre si el pasaje de sus rutas aumentarán o no, se reunirá con los miembros de su sindicato.

"Yo tengo que conversarlo con la base, para analizarlo con un lápiz en la mano. Lo vamos a llevar a una mesa con los técnicos de allá y vamos a ver los números", exclamó Marte quien agregó que a pesar de los constantes aumentos a los combustibles ellos solo han aumentado el pasaje entre cinco y 10 pesos.

Creación de una mesa de diálogo permanente

El también dirigente Santiago Zamora señaló que se acordó la creación de una mesa de diálogo permanente, al tiempo que se mostró conforme con lo dicho por el Gobierno.

"No estamos aquí sobre la base de suficiencia, sino de lo que está aconteciendo, ahora mismo estamos atravesando por algo que no tenemos culpa en la República Dominicana pero sufrimos la consecuencia", reseñó Zamora.

Además de Marte y Zamora, estuvieron presentes en el encuentro Juan Hubieres, William Pérez Figuereo, Mario Díaz, entre otros representantes del sector.

Continuación de diálogos

Esta fue la primera reunión celebrada por el Gobierno con los transportistas; desde mediados de abril representantes de la administración Gubernamental han sostenido encuentros con diferentes sectores de la sociedad.

Las reuniones incluyen partidos políticos, dos encuentros con el sector empresarial; las centrales sindicales y representantes de las iglesias católicas y evangélicas, por separado.