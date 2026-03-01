El Estadio Quisqueya, listo para recibir al equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol

El corte del césped situado en los jardines y la limpieza del terreno son algunas de las acciones que continúan este domingo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal para recibir al equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol.

Arreglos en el terreno del Estadio Quisqueya Juan Marichal.Listín Diario.

Las 4:00 de la tarde de este lunes es la hora programada en el cual el conjunto nacional arribará por primera vez a la casa de los equipos Leones del Escogido y Tigres del Licey.

Jugadores como Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Julio Rodríguez y Vladimir Guerrero Jr., entre otros, estarán entrenando desde esa hora frente a más de 2,000 fanáticos que podrán visualizar los entrenaminetos al costo de RD$650.

Esta sería la segunda ocasión en la cual se desarrollan prácticas en el territorio nacional, luego de que en 2009 convocaran varias reuniones en un complejo ubicado en Boca Chica antes de participar en la edición del Clásico Mundial de Béisbol de ese año.

Al culminar, la agrupación dominicana, en su mayoría proveniente de las Grandes Ligas (MLB), descansará en un hotel situado en el Distrito Nacional.

24 horas después, los jugadores se trasladarán nuevamente al Quisqueya, donde disputarán a las 7:00 de la noche un juego de exhibición contra los Tigres de Detroit, uno de los equipos de la MLB.

La misma rutina se repetirá el miércoles para jugar un segundo juego y luego dirigirse hasta el aeropuerto con el objetivo de viajar a Miami, Estados Unidos, donde participarán en el Clásico Mundial de Béisbol.

Ambos desafíos serán transmitidos por el canal 32 VTV Televisión, la emisora 96.9 Panorama FM, el periódico Panorama. Además, Teleantillas Canal 10, Coral Canal 39, Expreso 89.1 FM, con cobertura en el Cibao, y Baní FM 97.5. Estos mismos medios de comunicación transmitirán los juegos del Clásico Mundial de Beisbol.

Jardines del Estadio Quisqueya Juan Marichal.Listín Diario.

¿Quiénes jugarán contra Detroit?

El dirigente Albert Pujols adelantó este domingo que los lanzadores Luis Severino y Bryan Bello fueron escogidos para iniciar los partidos contra Detroit.

Además, contarán con la colaboración de 10 jugadores que provienen de la Liga Dominicana de Beisbol (Lidom). Estos son los lanzadores Phillip Valdez, Jimmy Cordero, Enny Romero y Óscar de la Cruz; los receptores serán Pedro Severino y Webster; así como los jardineros Mel Rojas, Sócrates Brito, Ricardo Céspedes y Junior Lake.

Este domingo, la escuadra dominicana practicó en el estadio de los Marlins de Miami, el LoanDepot Park, en la primera concentración conjunta.

Amed Rosario, Manny Machado y Geraldo Perdomo en la primera práctica conjunta del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026Federación de Béisbol

Precisamente, ahí regresarán el próximo viernes para defender la Bandera Nacional en el grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, integrado por Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua.