Blake Lively y Justin Baldoni han puesto fin a su disputa legal mediante un acuerdo

Blake Lively y Justin Baldoni han acordado poner fin a su batalla legal por la polémica producción de su película de 2024, “It Ends With Us”.

Ambas partes resolvieron su disputa legal el lunes, antes del juicio previsto sobre las acusaciones de Lively de que Baldoni conspiró con publicistas para destruir preventivamente su reputación después de que ella lo acusara en privado de acoso sexual en el set de filmación.

En un comunicado conjunto, ambas partes declararon: «Crear conciencia y generar un impacto significativo en la vida de las sobrevivientes de violencia doméstica —y de todas las sobrevivientes— es un objetivo que respaldamos. ... Esperamos sinceramente que esto ponga fin a esta situación y permita a todos los involucrados seguir adelante de manera constructiva y pacífica, incluyendo un entorno respetuoso en línea».

Baldoni, director y coprotagonista de la película junto a Lively, negó haberla acosado o haber orquestado una campaña de desprestigio. Afirmó que las quejas sobre su comportamiento fueron inventadas por Lively como parte de un intento por tomar el control creativo de la película.

El acuerdo permitirá a ambas partes evitar un juicio que habría mostrado el lado más oscuro de Hollywood y que potencialmente habría dado lugar a revelaciones aún más perjudiciales para su imagen.

En los últimos meses, el juez desestimó algunas de las demandas presentadas por ambos actores.

Las acusaciones de acoso sexual presentadas por Lively fueron desestimadas a principios de abril por el juez Lewis J. Liman, quien dictaminó que no podía seguir adelante con ellas bajo la ley federal porque era una contratista independiente y no una empleada cuando trabajó en la película.

El mismo juez desestimó previamente una demanda en la que Baldoni y su productora, Wayfarer Studios, acusaban a Lively y a su marido, el actor de “Deadpool”, Ryan Reynolds, de difamación y extorsión.

“It Ends With Us”, una adaptación de la exitosa novela de Colleen Hoover de 2016 , se estrenó en agosto de 2024, superando las expectativas de taquilla .

En su demanda, Lively afirmó que, durante el rodaje, Baldoni hizo comentarios inapropiados sobre su apariencia, violó los límites físicos durante la filmación de una escena de amor e insistió en la desnudez —en contra de los deseos de Lively— durante una escena en la que su personaje estaba dando a luz.

Baldoni negó haber hecho nada fuera del ámbito del proceso creativo normal de hacer una película.

En su decisión de desestimar las acusaciones de acoso sexual, el juez reconoció la complejidad del asunto y señaló que los artistas creativos "deben tener cierto margen de maniobra para experimentar dentro de los límites de un guion acordado sin temor a ser considerados responsables de acoso sexual".

El juicio se centraría en la afirmación de Lively de que Baldoni y el estudio tomaron represalias por sus denuncias de acoso sexual contratando publicistas para poner a la opinión pública en su contra. Sus abogados declararon que dicha campaña incluyó la contratación de un "ejército digital" para publicar contenido negativo falso sobre Lively en las redes sociales y difundir "contenido manipulado a periodistas desprevenidos".

La demanda alega que el propósito era "tomar represalias contra la Sra. Lively dañando su imagen, perjudicando sus negocios y causando un grave daño emocional a su familia".

Los abogados de Baldoni han afirmado que fue Lively quien manipuló estratégicamente la imagen pública de Baldoni, en parte aprovechándose de la ayuda de sus amigos famosos.

Lively apareció en la película de 2005 "The Sisterhood of the Traveling Pants" y en la serie de televisión "Gossip Girl" desde 2007 hasta 2012, antes de protagonizar películas como "The Town" y "The Shallows".

Baldoni protagonizó la comedia televisiva "Jane the Virgin", dirigió la película de 2019 "Five Feet Apart" y escribió "Man Enough", un libro que desafía las nociones tradicionales de masculinidad.