RD acumula 224 muertes infantiles en las primeras semanas de 2026

El Ministerio de Salud Pública informó que el acumulado nacional de muertes infantiles en las primeras semanas de 2026 es de 224 defunciones.

Señaló que durante la semana epidemiológica 7 del 2026 se notificaron 22 muertes infantiles en el país, que, según indican las autoridades de salud, es una cifra inferior a las 37 muertes registradas en igual semana de 2025.

La mayor cantidad de casos se concentró en Santo Domingo, con 79; Santiago, 26, y el Distrito Nacional, 17.

Respecto a la mortalidad neonatal, se reportaron 21 defunciones, para un acumulado de 198 en 2026. Según Salud Pública, ante estas cifras se refleja una disminución del 14% en comparación con las 230 registradas en el mismo período de 2025.

muertes maternas

Sin embargo, para la misma semana, el país no registró muertes maternas. El acumulado de defunciones de este tipo es de 11 casos, lo que, según indica Salud Pública, representa una disminución en comparación con las 17 registradas en el mismo período de 2025.

Las muertes notificadas han ocurrido en el Centro Médico Oriental; Hospital Materno Doctor Reynaldo Almánzar; Hospital Regional Doctor Marcelino Vélez Santana; Extra Hospitalario San Cristóbal, Maternidad y Pediatría Doctor Gil; Maternidad San Lorenzo de los Mina, Hospital Doctor Francisco Vicente Castro Sandoval, Centro Médico de Especialidades CEMEVIT, Hospital Presidente Estrella Ureña, Hospital Doctor Antonio Musa y Hospital Doctor José Gregorio Hernández.

Salud Pública explicó que “estos centros funcionan como hospitales de referencia y atienden un alto volumen de partos y casos obstétricos de mayor complejidad, lo que incrementa la probabilidad absoluta de eventos y exige un análisis técnico continuo de los factores clínicos, sociales y organizacionales asociados”.

virus respiratorios

Según el informe epidemiológico, en la última semana todavía continúa la transmisión activa de virus respiratorios. En el país se mantiene en aumento la influenza A(H3N2) cocirculando con el tipo A(H1N1)pdm09 e influenza B Victoria, adenovirus y metapneumovirus. Mientras el virus sincitial respiratorio (VSR), aunque muestra una disminución, se mantiene circulando.

“Este comportamiento sugiere un escenario de transmisión activa y sostenida, con potencial impacto en la demanda de consultas y hospitalizaciones, especialmente en grupos de mayor vulnerabilidad”, destaca la institución.

Ante esto, Salud Pública asegura que ha fortalecido la vigilancia epidemiológica, promueve la vacunación y garantiza la capacidad diagnóstica y hospitalaria como respuesta.

dengue

En esta última semana, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) notificó 23 casos sospechosos de dengue, un caso confirmado, sin defunciones ni casos graves. Hasta la fecha, el país reporta un acumulado de 313 casos sospechosos y 35 confirmados.

Las demarcaciones que reportan mayor cantidad de casos sospechosos son Barahona, con 110 casos, y Santiago Rodríguez, 65. Los confirmados son Valverde, con 24; La Altagracia, 12; y Elías Piña, 11.

leptospirosis

En la semana 7, se notificó un total de cuatro casos de leptospirosis, uno confirmado y una defunción. El acumulado en 2026 es de 40 casos sospechosos y 24 confirmados.

Las provincias que concentran la mayoría de los casos son San José de Ocoa y Montecristi.

“Estas provincias concentran la mayor carga relativa de casos, donde el menor tamaño poblacional tiende a amplificar las tasas, reflejando focos de transmisión localizados. Este patrón se asocia a determinantes ambientales como lluvias recientes, acumulación de aguas estancadas, deficiencias en el drenaje y actividades agropecuarias que incrementan la exposición”, explicó Salud Pública.

malaria

En cambio, la malaria refleja un aumento de casos sospechosos en comparación con el mismo período de 2025, según indica la institución. Mientras los confirmados disminuyeron de 191 a 23.