República Dominicana cierra el 2025 con 1,819 muertes infantiles y 177 maternas

Al cierre del año 2025, el Ministerio de Salud Pública informó en su boletín epidemiológico número 52 que, en el período comprendido entre el 21 y el 27 de diciembre, el país reportó 26 muertes infantiles y dos muertes maternas.

Hasta el 27 de diciembre pasado, se contabilizaron 1,819 casos de muertes infantiles. El mayor porcentaje registrado fue de 53 casos, alrededor de la semana 26 y cerca de la semana 41, especificó Salud Pública.

En cuanto a los decesos, señaló que en la semana 22 se presentaron 16 de estas muertes, marcando variaciones todo el año en las cifras de mortalidad infantil.

La mortalidad infantil se refiere, en un sentido general, al fallecimiento de niños y niñas menores de cinco años.

La mortalidad neonatal ocurre durante los primeros 28 días de vida. Es el periodo de mayor riesgo, y suele estar relacionado con la calidad de la atención médica durante el embarazo y el parto.

Sin embargo, la mortalidad infantil se refiere específicamente a las muertes que ocurren antes de cumplir el primer año (0 a 11 meses) y la mortalidad en menores de 5 años incluye todas las muertes desde el nacimiento hasta los 4 años y 11 meses.

La principal causa de muerte es asfixia perinatal, infecciones, malnutrición y anomalías congénitas.

muertes maternas

En el 2025, las autoridades registraron un total de 177 muertes maternas; 76 fueron de nacionales haitianas, equivaliendo a un 42.94%.

La mayor cantidad de casos se registró en Santo Domingo, con 41muertes y 28 en Santiago, mientras que no se reportaron decesos de este tipo en las provincias Dajabón, Elías Piña, Hermanas Mirabal y Santiago Rodríguez.

Se recuerda que la muerte materna es el fallecimiento durante el embarazo, el parto o durante los 42 días posteriores a la terminación del embarazo.

virus respiratorios

Salud Pública informó que en el país no se ha identificado la circulación del subclado K de H3N2, aun así hubo un aumento signficativo de la actividad viral sobre todo del sincitial respiratorio.

Los reportes señalaron que entre las semanas epidemiológicas 44 y 47 hubo un aumento significativo de casos del virus sincitial respiratorio, marcándose un repunte en la semana 45, comportamiento que las autoridades asociaron a la dinámica poblacional, condiciones climáticas y la interacción con otros virus respiratorios.

Sin embargo, durante las últimas cuatro semanas, entre la 48 y 51, hubo una disminución.

La circulación y cocirculación de virus como la influenza A y B, el sincitial respiratorio, el coronavirus, parainfluenza y metapneumovirus alcanzaron los mayores niveles de actividad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), alertó en el mes de diciembre de 2025 sobre la circulación activa del virus de la influenza A (H1N1 pdm09 y H3N2) y su subclado K, o sea, un derivado de este virus en las Américas.

Señaló que hasta la fecha se han contabilizado 1,717 casos de ingresos sospechosos de infección respiratoria aguda grave (IRAG). De este total, 451 fueron confirmados.

Las autoridades recomendaron reforzar la vigilancia y promover la vacunación estacional en grupos vulnerables, como adultos mayores, niños, gestantes y personas con comorbilidades.

Malaria, dengue y leptospirosis

Con relación al dengue, en la última semana se confirmaron diez casos y en el año 2025, un total de 326 casos de esta enfermedad.

De leptospirosis se reportó un acumulado de 186 casos confirmados de esta enfermedad infecciosa, que se transmite por una persona tener contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con orina de animales infectados, especialmente roedores.

En enero del 2025 se reportaron 10 casos y en junio-agosto una cifra similar, representando los dos picos más importantes del año de esta enfermedad.

De malaria, se reportó un total de 877 casos en el 2025, que según las autoridades significó una disminución del 17% en contraste con el año 2024.

La mayor cantidad de casos se concentraron en Azua y San Juan, acumularon el 47% y el 42%, respectivamente.