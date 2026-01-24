Registran 33 muertes infantiles durante el mes de enero

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) del Ministerio de Salud Pública informó que en la primera semana epidemiológica del 2026, el país registró un total de 33 casos de muertes infantiles.

El mayor porcentaje de estos fallecimientos se produjo en Santo Domingo, con 9, seguido de Santiago con 6, mientras que San Cristóbal y Duarte registraron tres en cada demarcación.

Se recuerda que el término de muerte infantil se refiere al fallecimiento de un niño entre el nacimiento y el primer año de vida. Este concepto también abarca la mortalidad neonatal, que son las muertes ocurridas durante los primeros 28 días de vida.

Los casos de muertes infantiles reflejan las condiciones sanitarias, socioeconómicas, nutricionales y el acceso a cuidados médicos de una población, según indica Salud Pública.

De muertes maternas, solo se registró un caso en la provincia San Cristóbal, de naturaleza extrahospitalaria, de una mujer de 41 años de edad.

Dentro de los eventos priorizados, la enfermedad del dengue acumuló 11 casos sospechosos y uno confirmado en la provincia de Barahona en esta primera semana.

De malaria se registraron 5 procedentes del Guayabal, municipio de Azua. La malaria o paludismo es una enfermedad causada por un parásito llamado Plasmodium, transmitido por la picadura de un mosquito infectado.

Sus síntomas abarcan fiebre, vómito, dolor de cabeza, sudoración y escalofríos. Estos síntomas suelen aparecer de diez a quince días después de la picadura.

Durante la primera semana del año 2026 no se han reportado casos de leptospirosis en República Dominicana; sin embargo, durante las últimas 4 semanas se han confirmado unos 10 casos, los cuales, en comparación con el período anterior, representan una disminución de 26%, informó la institución.

La leptospirosis es una enfermedad de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causada por una bacteria llamada leptospira. Se adquiere por tener contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina. La transmisión de humano a humano ocurre muy raramente.

La leptospirosis puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal.

Sus síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral, por lo que Salud Pública explica la importancia del diagnóstico correcto al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas.