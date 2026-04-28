Se querellan contra Jhossan Capell por agredir al padre de una de las víctimas del caso Jet Set

El comunicador Jhossan Capell fue denunciado ante la Fiscalía del Distrito Nacional tras propinarle una bofetada al señor José Luis Custodio, padre de una de las víctimas del trágico incidente.

La denuncia, registrada bajo el número 11001-2026-001821, fue depositada en el Departamento de Sistema de Atención al Ciudadano. En ella, se acusa a Capell de violar el artículo 309 del Código Penal Dominicano, que tipifica la agresión física, golpes y heridas.

El incidente ocurrió en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras Capell ofrecía declaraciones a la prensa en defensa de los propietarios de la discoteca, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. El comunicador resaltaba la trayectoria de los empresarios, afirmando que estos "han ayudado a mucha gente".

En ese momento, fue interrumpido por José Luis Custodio, quien, visiblemente afectado por el proceso, contradijo al comunicador vociferando el calificativo de "asesino" en referencia a los imputados. La reacción de Capell fue inmediata y violenta: frente a las cámaras y los presentes, le propinó una bofetada al señor Custodio.

En medio de la situación, agentes de Protección Judicial intervinieron para evitar que el conflicto pasara a mayores, procediendo a retirar a Capell por medidas de seguridad.

El abogado Yan Carlos Martínez, representante legal de la familia Custodio, calificó la acción como inaceptable y anunció que depositarían la querella con constitución en actor civil.

"No permitiremos que, además del dolor de perder a un ser querido, las víctimas tengan que soportar agresiones físicas de quienes intentan defender lo indefendible", señaló el jurista.

Tras la viralización del video que captó el momento exacto de la agresión, Jhossan Capell ofreció una disculpa pública a través de sus canales de comunicación. No obstante, la parte querellante ha indicado que las disculpas no detendrán el proceso legal en su contra, alegando que el daño físico y moral ya fue causado.