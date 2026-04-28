Laura Dern sustituye a Helena Bonham Carter en la cuarta temporada de 'The White Lotus'

Laura Dern ha sustituido a Helena Bonham Carter en la cuarta temporada de 'The White Lotus', anunció este martes HBO Max.

La entrada de Dern en la serie se produce después de que la semana pasada Bonham Carter abandonara su papel por diferencias sobre el guión cuando ya había comenzado el rodaje en la Costa azul francesa.

Sin embargo, Dern no interpretará el papel que tenía Bonham Carter, sino un nuevo personaje creado para ella por Mark White, según señala el medio especializado Variety.

Será la tercera colaboración de Dern y White, que trabajaron juntos en la película 'Year of the Dog' ('El año del perro', 2007) y en la serie 'Enlightened' ('Iluminada', 2011-2013).

La nueva temporada de esta sátira social, que se desarrolla durante una semana en un resort de vacaciones, sigue a un nuevo grupo de huéspedes y empleados de los exclusivos hoteles White Lotus a lo largo de una semana, en coincidencia con el Festival de Cine de Cannes.

Entre los hoteles que aparecen en esta temporada se encuentran el Airelles Château de la Messardière, que hace las veces del White Lotus du Cap, y el Hotel Martinez, el más emblemático de la Croisette -el paseo marítimo de Cannes-, que se convierte en el White Lotus Cannes.

Bonham Carter iba a tener uno de los personajes centrales de una temporada que también contará con Vincent Cassel, Steve Coogan, Alexander Ludwig, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz, entre otros. Además de Chloe Bennet, Heather Graham, Rosie Pérez o Max Greenfield.

En sus dos primeras temporadas, 'The White Lotus' acumuló 15 premios Emmy y dos Globos de Oro, mientras que su tercera entrega obtuvo 23 nominaciones en la 77 edición de los Emmy, reafirmando su impacto tanto en la crítica como en la audiencia.

Las anteriores temporadas han tenido como telón de fondo destinos turísticos internacionales como la isla de Maui, en Hawái; Sicilia, en Italia; y zonas de Tailandia como Chiang Mai y Koh Samui, reforzando el sello distintivo de la serie de situar su narrativa en enclaves paradisíacos atravesados por tensiones sociales.