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Fallece Mariclare Costello, protagonista de la película “Asustemos a Jessica hasta morir”
En 1974, Costello también encarnó a Antoinette Slovik, la esposa del personaje principal de Martin Sheen en la película de ABC "The Execution of Private Slovik" ("La ejecución del soldado Slovik").
La actriz Mariclare Costello, conocida por su papel protagónico en la película de terror psicológico de 1971 "Let's Scare Jessica to Death" (“Asustemos a Jessica hasta morir”), falleció. Tenía 90 años.
“Su don era excepcional; sabía cómo ayudar a las personas a dejar de lado sus propias preocupaciones, a concentrarse en la tarea en lugar de en sí mismas, y al hacerlo, les ayudaba a conectar con su propia voz creativa”, escribió su familia en un obituario.
Nacida como Mariclare Catherine Costello Arbus, el 3 de febrero de 1936 en Peoria, Illinois, la actriz apareció cuatro veces en Broadway y en la televisión interpretó a Rosemary Hunter Fordwick en la serie "The Waltons".
En 1974, Costello también encarnó a Antoinette Slovik, la esposa del personaje principal de Martin Sheen en la película de ABC "The Execution of Private Slovik" ("La ejecución del soldado Slovik").
A Costello le sobreviven su esposo, Arin, y su pareja, Ethan; su nieta, Bird; sus hijastras, Amy y Doon.