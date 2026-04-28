Fallece Mariclare Costello, protagonista de la película “Asustemos a Jessica hasta morir”

La actriz Mariclare Costello, conocida por su papel protagónico en la película de terror psicológico de 1971 "Let's Scare Jessica to Death" (“Asustemos a Jessica hasta morir”), falleció. Tenía 90 años.

“Su don era excepcional; sabía cómo ayudar a las personas a dejar de lado sus propias preocupaciones, a concentrarse en la tarea en lugar de en sí mismas, y al hacerlo, les ayudaba a conectar con su propia voz creativa”, escribió su familia en un obituario.

Nacida como Mariclare Catherine Costello Arbus, el 3 de febrero de 1936 en Peoria, Illinois, la actriz apareció cuatro veces en Broadway y en la televisión interpretó a Rosemary Hunter Fordwick en la serie "The Waltons".

En 1974, Costello también encarnó a Antoinette Slovik, la esposa del personaje principal de Martin Sheen en la película de ABC "The Execution of Private Slovik" ("La ejecución del soldado Slovik").

A Costello le sobreviven su esposo, Arin, y su pareja, Ethan; su nieta, Bird; sus hijastras, Amy y Doon.