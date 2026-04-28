Estudiantes del politécnico en Los Girasoles van a baños de negocios cercanos por falta de agua

Maestros, personal administrativo y la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) del Politécnico Soraya Valentina Núñez, en Los Girasoles, Distrito Nacional, denuncian la falta de agua, energía eléctrica y materiales de apoyo en el centro educativo.

A esta denuncia también se suma la falta de la policía escolar, en un centro que cuenta con al menos 776 estudiantes que cada día deben acudir a sus residencias y a un supermercado cercano para hacer sus necesidades debido a la falta de agua.

Rafael Antonio de León, padre de dos estudiantes del politécnico, aseguró en varias ocasiones que sus niñas le han comentado sobre la falta de luz, abanicos, materiales didácticos, un policía escolar que garantice su seguridad y los recursos necesarios para su educación.

“Tengo dos niñas aquí estudiando y ellas en lo que va de año siempre van a la casa quejándose porque cuando van a los baños a hacer sus necesidades no pueden porque lo encuentran todo sucio por la falta de agua y energías electrónicas”, manifestó, solicitando al Ministerio de Educación cubrir las necesidades del centro.

Según los maestros, el plantel que aún se encuentra en la primera fase opera desde hace dos años; inició con cuatro aulas disponibles y no es hasta este periodo escolar 2025-2026 que completó su matrícula, pese a la falta de espacio y recursos.

Nelson Reyes, quien tiene una hija en el centro, dijo que sin energía eléctrica el centro no tendría agua porque la bomba no podría funcionar, además de más dificultades de salud que enfrentan algunos estudiantes debido a que no cuentan con abanicos.

Cansada de cargar agua hasta dos veces al día y a consecuencia de eso padecer de hipertensión, Virginidad Batista, conserje en el centro educativo, llamó a la Dirección de Infraestructura Escolar a acudir al politécnico y mejorar las condiciones en las que este se encuentra.

“Estamos cansados, no podemos más. Lamentablemente, todas tenemos que ponernos a una sola voz. Queremos que nos ayuden a que este centro sea terminado como debe de ser, como manda la ley y como nosotros nos lo merecemos. No podemos seguir luchando y seguir en esta situación”, expresó Batista con tristeza.

Asimismo, el presentante de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Clemente Guevara, dijo que por falta de abanicos y producto del calor, varios estudiantes han sido sacados del plantel con problemas de salud.

“Ayer a 18 estudiantes los tuvieron que sacar con situaciones; cuando los profesores van a hacer sus necesidades, tienen que ir a otro lado. Esperamos que se le busquen soluciones más tardar el viernes o, si no, nosotros vamos a continuar en pie de lucha”, afirmó.

El laboratorio de informática del politécnico no cuenta con computadoras u aparatos electrónicos, los baños se encontraban sucios y la segunda fase del centro, donde se proyecta el comedor y la cancha, está paralizada.