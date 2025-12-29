Reportan 1,764 muertes infantiles durante 2025

Al cierre del año 2025, el Ministerio de Salud Pública informó, a través de su boletín epidemiológico, que entre el 7 y el 13 de diciembre se registraron 19 muertes infantiles y dos maternas.

Con estas cifras, el acumulado anual de muertes infantiles asciende a 1,764 casos, lo que representa una disminución del 19% en comparación con el año anterior.

Las autoridades especificaron que el 85% de estos fallecimientos (1,503 casos) fueron de tipo neonatal, ocurridos en los primeros 28 días de vida. Geográficamente, la mayor mortalidad infantil se concentró en Santo Domingo (531), Santiago (217), La Vega (71), San Pedro de Macorís (66) y Duarte (64).

Respecto a la mortalidad materna, se notificaron 163 casos en total: 94 corresponden a dominicanas (58%) y 64 a ciudadanas haitianas (42%).

Las provincias con mayor incidencia fueron Santo Domingo (38), Santiago (25) y La Altagracia (17).

Situación epidemiológica Hasta la semana 50, el país registró 320 casos de dengue y 178 de leptospirosis.

Por su parte, la malaria alcanzó los 869 casos confirmados, localizados principalmente en Azua (49%) y San Juan (45%).

Además, se reportaron 47 casos de tosferina, una enfermedad respiratoria aguda caracterizada por tos intensa.

Finalmente, el sistema de vigilancia identificó 62 alarmas en centros de salud de 30 provincias.

Entre los eventos más relevantes destacan 18 casos de fiebre hemorrágica, 12 de enfermedades eruptivas y 7 de diarrea aguda, además de diversas afecciones respiratorias y de transmisión sexual.

Muerte infantil o mortalidad infantil se refiere, en un sentido general, al fallecimiento de niños y niñas menores de cinco años, aunque en el ámbito de la salud pública y la demografía, este concepto se divide en categorías específicas según la edad del menor, ya que las causas y las formas de prevenirlas varían significativamente.

Por ejemplo, la mortalidad neonatal ocurre durante los primeros 28 días de vida. Es el periodo de mayor riesgo, y suele estar relacionado con la calidad de la atención médica durante el embarazo y el parto.

La mortalidad infantil se refiere específicamente a las muertes que ocurren antes de cumplir el primer año (0 a 11 meses).

La mortalidad en menores de 5 años incluye todas las muertes desde el nacimiento hasta los 4 años y 11 meses. La principal causa es asfixia perinatal, infecciones, malnutrición y anomalías congénitas.