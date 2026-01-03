Al menos ocho virus respiratorios atacaron a la población en el 2025.

Los virus respiratorios, el dengue, malaria, leptospirosis, difteria, tosferina, tétanos en edades no neonatales y enfermedad meningocócica fueron las patologías que se mostraron activas durante el 2025, dentro de los diferentes eventos bajo vigilancia epidemiológica especial que mantiene la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.

De estos reportes, solo la leptospirosis, tosferina y la enfermedad meningocócica registraron durante el 2025 mayor cantidad de casos que los reportados por el sistema en el 2024, mientras el resto de los indicadores registra números inferiores, cuando apenas falta una semana para cerrar el año epidemiológico, que refleja el comportamiento de las enfermedades bajo vigilancia y de notificación obligatoria.

La vigilancia centinela identificó durante el año que recién termina la circulación de distintos virus respiratorios entre ellos influenza A(H1N1) pdm09, influenza A (H3N2), influenza B Victoria, adenovirus, coronavirus SARS-COV-2, virus sincitial respiratorio, parainfluenza y metapneumovirus.

De acuerdo a los reportes del boletín correspondiente la semana epidemiológica 51, hasta el 19 de diciembre del 2025, en el país se registraron 325 casos confirmados de dengue, 874 casos de malaria, 182 casos de leptospirosis, 1 un caso de rabia humana, 12 casos de difteria, 22 de tétanos en otras edades, 47 de tosferina y 34 de enfermedad meningocócica.

Se registran además 174 muertes maternas y 1,789 muertes infantiles.

En torno a los virus respiratorios, el informe oficial indica que durante las últimas cuatro semanas del año 2025 se observó un incremento marcado en la incidencia de casos principalmente por virus sincitial respiratorio (VSR).

Este comportamiento, señala Salud Pública, indica una circulación más intensa del VSR en la fase final del año, lo que sugiere un patrón estacional con mayor actividad en el cierre del período analizado.

Destaca que, al analizar la distribución semanal, se identificó un aumento significativo en la actividad del VSR entre las semanas epidemiológicas 43 y 46, seguido por una tendencia descendente en las semanas 47 a 50.

Señala que este comportamiento podría estar asociado a factores como la dinámica poblacional relacionada con las fiestas de fin de año, condiciones climáticas y la interacción con otros virus respiratorios.

Indica el reporte que la curva epidémica refleja un pico temprano dentro del trimestre final, lo que resalta la importancia de mantener la vigilancia activa y reforzar las medidas preventivas en grupos vulnerables durante estos periodos críticos.

Recuerda que la OPS/OMS reporta sobre el incremento de la circulación del virus de influenza A(H3N2) subclado K (J.2.4.1) en varias regiones del mundo, especialmente en Europa y países del este de Asia, donde ha representado casi la mitad de las secuencias reportadas entre mayo y noviembre de 2025.

La OPS/OMS recomienda reforzar la vigilancia genómica, mantener alta cobertura de vacunación y asegurar la preparación ante una posible actividad temprana o más intensa durante la temporada 2025-26, priorizando la protección de adultos mayores y personas con factores de riesgo.

vacunación y vigilancia

En su reporte, Salud Pública destaca que la combinación de una vacunación sostenida y una vigilancia epidemiológica activa permitió que República Dominicana mantuviera en cero durante el año 2025 enfermedades prevenibles por vacunación, entre estas, sarampión y rubeola, además de lograr importantes reducciones en otros eventos de interés en salud pública.

Agrega que el Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 51 evidencia el impacto de las acciones de prevención, la búsqueda activa de casos, la respuesta oportuna ante brotes y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), que permitieron mantener bajo control las enfermedades y eventos priorizados.

Entre los principales indicadores se destaca la reducción de la mortalidad materna, con 163 defunciones notificadas en 2025, frente a 170 registradas en 2024, como resultado de la mejora en la atención materna y la capacitación continua del personal de salud.

De igual manera, la mortalidad infantil presentó una disminución de 18.93 %, al reportarse 1,764 defunciones hasta la semana epidemiológica 51, en comparación con 2,176 registradas en igual período del año anterior, consolidando avances en la atención materno-infantil.

Indica que el país registró cero casos confirmados de cólera, lo que representa una reducción del 100 %. Asimismo, los casos de dengue disminuyeron en un 76% entre las semanas epidemiológicas 1 y 51, con un acumulado anual de 320 casos confirmados.

En cuanto a la malaria, se confirmaron 869 casos, lo que equivale a una reducción del 17 % en comparación con 2024, sin registrarse defunciones.