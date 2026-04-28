Patronato Nacional de Ciegos celebra su Tarde de Primavera

El Patronato Nacional de Ciegos, realizó su tradicional Tarde de Primavera, en la sala de Fiestas del Santo Domingo Country Club, una actividad que tuvo como propósito recaudar fondos para sus programas de rehabilitación y prevención de la ceguera, iniciativas orientadas a fomentar la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual.

El encuentro reunió a distinguidas damas y caballeros en una tarde que combinó solidaridad, arte y entretenimiento.

Uno de los momentos más destacados fue el desfile de modas del diseñador santiaguero Rafael Rivero, quien presentó su colección “París”, caracterizada por su elegancia y sofisticación, e incluyó la participación de personas ciegas en la pasarela, en un gesto que reafirma el valor de la inclusión.

La actividad contó además con la presencia del embajador del Japón en la República Dominicana, Hayakawa Osamu, acompañado de su esposa, Hayakawa Hisako, cuya asistencia puso de relieve los lazos de cooperación y amistad con la institución.

Los asistentes disfrutaron de las interpretaciones de Diomary La Mala y de la orquesta de Miriam Cruz, quienes animaron la velada con un repertorio que mantuvo el entusiasmo del público. Asimismo, se realizaron rifas y actividades comerciales en apoyo a la causa.

Alejandra Ordehi, Carmen Celia Morales, Carmen Prieto y Alejandra ValdezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Vera Canaán, Yakaira Mejía, Carolina Grimaldi y Betania AlmanzarCORTESíA DE LOS ANFITRIONES